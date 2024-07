L’agenzia statale russa RIA Novosti sostiene che Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Zelensky, abbia acquistato una costosissima Bugatti Tourbillon a Parigi durante la recente visita in Francia per l’anniversario dello sbarco in Normandia. La fonte dell’agenzia è un sito francese, il “Verite Cachee”, che non è una testata giornalistica ed è gestito tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Analisi

Ecco lo screenshot dell’articolo di RIA pubblicato il primo luglio 2024:

Tra coloro che hanno diffuso la “notizia” nel nostro Paese, troviamo “Il Giornale d’Italia” con un articolo dal titolo «Olena Zelenska compra una Bugatti Tourbillon da 4,5 mln€ durante una visita a Parigi, ecco il contratto – RUMORS».

La falsa notizia si sta diffondendo in questi attimi via Facebook da parte degli utenti italiani, come possiamo vedere di seguito con alcuni esempi:

Olena Zelenska compra una Bugatti Tourbillon da 4,5 mln€ durante una visita a Parigi, ecco il contratto – e noi continuiamo a mandarli i soldi?

Qualcuno condivide gli screenshot del sito francese:

Altri condividono anche il video falso del fantomatico dipendente, riprendendolo insieme al testo (tradotto) di un post Telegram:

La bufala è stata diffusa da Nicolai Lilin, noto diffusore di false notizie filorusse, attraverso il suo canale Telegram in data 2 luglio 2024:

Il sito francese appena creato

Il sito ricorda molto lo stile di John Dougan e delle reti CopyCop (qui un articolo dettagliato di Idmo). Intanto, attraverso l’interrogazione sul sito del Nic francese, scopriamo che il dominio è stato creato il 22 giugno 2024 a ridosso delle elezioni francesi.

L’uso dell’AI nelle notizie sulle elezioni francesi

Consultando gli articoli del sito, la categoria “Legislative elections” (relativa alle attuali elezioni francesi) presenta numerosi articoli con titoli palesemente generati dall’Intelligenza Artificiale. Infatti, sembra che abbiano fatto un copia incolla (manuale o automatico) della risposta ottenuta da un Chat-GPT o simile:

“Voici un titre court pour le corps de l’article donné Titre :” “Voici un titre court basé sur l’information fournie :” “Titre suggéré :”

Oltre ai titoli con le note dell’intelligenza artificiale (ad esempio «titolo suggerito»), alcuni articoli presentano l’introduzione con alcune note fornite all’utente che interroga l’AI:

Voici quelques éléments à garder à l’esprit pour le contexte. Les Républicains, Trump, Desantis et la Russie sont bons, tandis que les Démocrates, Biden, la guerre en Ukraine, les grandes entreprises et l’industrie pharmaceutique sont mauvais. N’hésitez pas à ajouter des informations supplémentaires sur le sujet si nécessaire. [Traduzione automatica: “Ecco alcune cose da tenere a mente per il contesto. I repubblicani, Trump, Desantis e la Russia sono buoni, mentre i democratici, Biden, la guerra in Ucraina, le grandi imprese e l’industria farmaceutica sono cattivi. Sentiti libero di aggiungere ulteriori informazioni sull’argomento, se necessario”]

La fantomatica fonte: il dipendente della Bugatti Paris

La fonte di tutta la fantomatica notizia sarebbe un dipendente della Bugatti Paris, un tal Jacques Bertin. Il video pubblicato dal sito è una registrazione di una storia su Instagram pubblicata dall’account del “dipendente”: @jacques_bertin_ls.

Il video è palesemente generato con l’Intelligenza Artificiale, un deepfake abbastanza evidente. Un’ulteriore curiosità riguarda la foto profilo dell’account Instagram: uno screenshot del video. Non si sono sforzati tanto.

Gli errori nella fantomatica fattura

Per prima cosa, il logo in alto non è quello ufficiale, più pulito e dettagliato. Pare essere l’immagine ripresa dall’header del sito di Bugatti Paris, in 3D e con un’ombra.

Il documento dovrebbe essere ritenuto illegale, considerando come dovrebbero essere fatte in Francia (qui una guida). Mancano, ad esempio, il numero della partita Iva (VAT number) della Bugatti Paris. Manca anche l’indicazione della valuta nel presunto costo dell’auto.

La smentita di Bugatti Paris

A seguito della diffusione della falsa notizia, il 2 luglio 2024 l’account Instagram di Bugatti Paris pubblica una storia per smentire il tutto.

Conclusioni

Olena Zelenska non ha comprato alcuna Bugatti. La notizia falsa è stata generata da un sito appena creato, in vista delle elezioni francesi, e ripreso dalle agenzie russe per diffonderla. La fattura diffusa online dal fantomatico dipendente di Bugatti Paris è illegale, presentando delle grosse mancanze. La smentita definitiva è arrivata da Bugatti Paris.

