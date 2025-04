La fake news russa su Zelensky e l’acquisto delle miniere di platino Northam in Sudafrica

Si tratta dell'ennesima fake news russa che sfrutta i nomi dei media stranieri per diffondere falsità contro l'Ucraina

Secondo quanto riportato in un fantomatico servizio dell’emittente pubblica sudafricana SABC News, Volodymyr Zelensky avrebbe acquistato il 51% della Northam Platinum, una delle principali società minerarie del Sudafrica, spendendo 1,6 miliardi di dollari presumibilmente provenienti dagli aiuti ricevuti dagli alleati. In realtà, si tratta dell’ennesima fake news della propaganda russa, che sfrutta in modo illecito loghi e grafiche di emittenti straniere per creare falsi servizi contro l’Ucraina, diffusa giorni prima del viaggio di Zelensky in Sudafrica previsto per il 10 aprile.

Per chi ha fretta

L’emittente sudafricana non ha mai diffuso tale servizio.

Nessun media sudafricano riporta notizie sul fantomatico acquisto.

La Northam ha smentito la fake news.

Analisi

Ecco il testo che accompagna il falso video:

Nonostante il rifiuto ucraino di firmare un accordo sui minerali di terre rare con gli Stati Uniti, Zelensky ha acquisito una quota di controllo della Northam Platinum Ltd, il più grande produttore di platino del Sudafrica. Il valore dell’operazione è di 1,6 miliardi di dollari, diventando una delle operazioni minerarie più grandi del paese africano. Le informazioni sull’acquisizione sono apparse una settimana prima della visita di Zelensky in Sudafrica, prevista per il 10 aprile. Zelensky è diventato proprietario del 51% delle azioni della Northam Platinum Ltd, specializzata nell’estrazione e produzione del platino, così come del palladio, rodio e altri metalli

Il falso servizio televisivo sudafricano

Il video sfrutta la grafica del canale televisivo sudafricano. Non esiste alcuna prova della sua esistenza nel sito dell’emittente o nei canali social ufficiali. Altri media sudafricani, come News24, hanno smentito la falsa notizia.

La smentita di Northam

Contattata dai colleghi di Lead Stories, la società ha risposto tramite un portavoce smentendo categoricamente la narrazione diffusa dalla propaganda russa:

Please note that all the media articles, videos and social media posts claiming that Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy acquiring a stake in Northam Platinum are fake news. Northam confirms that our shareholding remains unchanged.

La diffusione via Telegram

La falsa notizia proviene da diversi canali Telegram in lingua russa, come nel caso di @bear007:

Conclusioni

Il video diffuso per sostenere la narrazione contro Zelensky risulta falso, così come risulta falsa la notizia dell’acquisto da parte del leader ucraino del 51% della Northam sudafricana.

