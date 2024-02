Il falso servizio di France 24 che accusa gli ucraini di voler uccidere Macron

Secondo un video che circola online, il conduttore di France 24 Julien Fanciulli avrebbe annunciato che gli ucraini avrebbero tentato di uccidere il leader francese Emmanuel Macron durante la visita a Kiev. Le prove sarebbero delle chat Telegram, riportate in alcuni screenshot, provenienti da una persona vicino al generale ucraino Valery Zaluzhny. In realtà, il servizio di France 24 che accusa gli ucraini di voler uccidere Macron non è mai stato realizzato.

Per chi ha fretta

Il servizio mostrato nel video non è mai andato in onda. Non è presente in alcun archivio.

Una notizia del genere sarebbe rimbalzata ovunque in Francia e avrebbe ottenuto riscontri diplomatici notevoli.

Il finto servizio è un deepfake, che utilizza il volto del conduttore e le grafiche di France 24.

L’emittente francese ha smentito il tutto.

Le presunte chat Telegram sono anonime e sono state diffuse da anonimi sui social almeno dal 12 febbraio 2024 e poi riprese dai media russi.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione, dove viene citata la fonte russa Izvestia:

Zelensky aveva intenzione di attentare alla vita di Macron durante la sua visita a Kiev per poi incolpare la Russia. Gli screenshot con tali informazioni presumibilmente provenienti dal canale televisivo France 24 vengono distribuiti nel segmento francese del social network X. Si presume che questo sia il motivo per cui il presidente francese abbia annullato la sua visita in Ucraina. Secondo i media francesi, in rete sono comparsi screenshot della corrispondenza di una persona presumibilmente della cerchia di Zaluzhny, che parlano dell’ipotetico motivo di questa decisione. Gli screenshot indicano che Budanov ha lavorato all’operazione per eliminare Macron e ha supervisionato gli assassini. Tutto è stato rovinato da Zaluzhny, che ha trasmesso informazioni ai francesi attraverso i suoi canali. La visita di Macron in Ucraina era prevista dal 13 al 14 febbraio. L’11 febbraio Parigi ha deciso di rinviare il viaggio del leader francese per motivi di sicurezza. Izvestia

Il deepfake

Julien Fanciulli, il conduttore di France24 presente nel video, non ha mai realizzato il servizio ripreso nel video. A smentire il tutto è la stessa emittente francese attraverso i colleghi di Les Observateurs. Si tratta di un deepfake, generato attraverso l’intelligenza artificiale.

La tecnica usata

Questa volta non ci troviamo di fronte ai classici video falsi attribuiti alla BBC o EuroNews. Non si tratta di una clip verticale tipicamente usata per social come Instagram o TikTok, ma della ripresa di un televisore con la fake. In questo modo, l’utente è tenuto a visionare una scena a bassa qualità, impedendone l’analisi approfondita, e facendo intendere che sia vera perché viene mostrata in una TV.

La diffusione russa

Nei post viene indicata come fonte il media russo Izvestia, già noto per la diffusione di fake news sul conflitto in Ucraina (ne parliamo qui e qui). Il video è stato pubblicato in un articolo del 14 febbraio 2024, dove citano un utente Twitter/X come ulteriore fonte: @Jose_FERNANDE8.

Il testo che viene condiviso sui social è simile a quello presente nel sito del media russo, ma con un particolare importante. Infatti, nell’articolo c’è scritto chiaramente che il filmato non è presente negli archivi di France 24 («Запись эфира на сайте France 24 отсутствует»).

Il testo dal canale Telegram russo

Il testo che circola sui social è la traduzione del post Telegram del canale russo. All’interno non c’è alcun riferimento alla mancanza del servizio negli archivi di France 24.

Le presunte chat circolavano prima del video

Le presunte chat Telegram, attribuite a una persona vicina a Valery Zaluzhny, circolavano ben prima del 14 febbraio 2024. Le troviamo pubblicate nel canale Telegram Outsiderukraine in un post del 13 febbraio 2024, ma rispetto agli screenshot presenti nel video è presente un watermark. Quello del canale ucraino è un post che smentisce la narrazione filorussa.

Un post su Medium, del 12 febbraio 2024 (dai metadati «2024-02-12T10:40:30.166Z»), sono presenti i due presunti screenshot pubblicati separatamente. Si tratta dell’unica pubblicazione sul sito dell’utente “Iagg“.

C’è un account Twitter/X identico, aperto nel febbraio 2024 e con un unico tweet, proprio quello dove vengono diffusi i due presunti screenshot.

La fonte antisemita di Izvestia

Izvestia cita come fonte un utente Twitter/X chiamato José Fernandes. Ecco il tweet del 14 febbraio 2024, pubblicato intorno alle 6 del mattino:

Come fa notare il giornalista investigativo Christo Grozev, l’utente pare risiedere in Francia.

In un tweet successivo, Grozev fa notare uno antisemita pubblicato dall’utente @Jose_FERNANDE8 il 14 febbraio 2024:

Conclusioni

Il servizio di France 24 che accusa gli ucraini di voler uccidere Macron non è mai stato realizzato. La smentita arriva non solo dal media francese, ma parzialmente anche dal media russo che ha diffuso la narrazione ripresa dagli utenti in Italia. Le presunte chat sono state diffuse da account anonime e non dimostrano alcunché.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: