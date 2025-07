La bufala della Carbonara come piatto tipico israeliano

Viene tirato in ballo un sito israeliano che non ha mai pubblicato quel contenuto

Circola un presunto screenshot del sito israeliano “My Jewish Learning” che potrebbe far discutere in ambito culinario. Secondo l’immagine, il sito sosterrebbe che la carbonara sia un piatto tipico israeliano, preparato addirittura con un improbabile “kosher guanciale”. In realtà, si tratta di una bufala.

Analisi

L’immagine viene condivisa con la seguente descrizione:

La Carbonara è un piatto tipico israeliano. Lo afferma il portale “My Jewish Learning”

Nessun riscontro sul sito israeliano

Sul sito Myjewishlearning.com non è presente alcuna scheda “Spaghetti alla Carbonara” con l’indicazione “Israeli food”. Ecco il risultato della ricerca interna inserendo la parola “carbonara“:

La foto del 2017 da un sito francese

La foto della carbonara, presente nel presunto screenshot del sito israeliano, circola almeno dal 2017 e pubblicata da un sito in lingua francese.

L’autore della bufala

Su X è presente l’autore della bufala, il quale afferma di averla realizzata:

It’s funny when I made these memes in 2023, it was obvious to everyone they were jokes.

Conclusioni

Non esiste alcuna scheda dedicata agli “Spaghetti alla Carbonara” sul sito “My Jewish Learning“, né risulta che ne sia mai esistita una in passato. L’immagine del piatto utilizzata nel presunto screenshot proviene in realtà da un sito francese. A confermare la natura della bufala è lo stesso autore, che ha ammesso la manipolazione attraverso un post su X.

