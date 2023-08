No! Questo non è un servizio della BBC che nega la morte di Prigozhin

Circola un video contenente un presunto servizio della BBC che nega la morte di Prigozhin, fondatore e leader del gruppo mercenario russo Wagner, e che questa sarebbe stata inscenata dal Cremlino. Non è la prima volta che circolano falsi servizi televisivi, era già successo in passato sempre alla BBC così come ad Al Jazeera. Anche questo episodio rientra tra i video manipolati ad arte per diffondere una notizia falsa e una teorie del complotto.

Per chi ha fretta

Il video riporta un falso servizio della BBC che accusa il Cremlino di aver inscenato la morte di Prigozhin.

Il video non risulta pubblicato dai canali social della BBC.

La BBC smentisce di aver creato la clip e non sostiene il suo contenuto.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione del falso video:

La BBC afferma in tutta serietà che Prigozhin è vivo E la sua morte è inscenata dal Cremlino. Presumibilmente Prigozhin ha deliberatamente lasciato il campo dell’informazione per non interferire con Putin nelle elezioni del 2024.

Riportiamo un’altra condivisione, in questo caso di utenti sostenitori di Donald Trump:

Secondo la BBC: “Prigozhin è vivo e la sua morte è stata inscenata dal Cremlino con il consenso dello stesso Prigozhin”

La BBC non nega la morte di Prigozhin

La smentita arriva anche dal collega fact-checker della BBC Shayan Sardarizadeh via Twitter:

A fake video with the logo and branding of BBC News is being shared online, claiming that Wagner chief Yevgeny Prigozhin’s death was staged by the Kremlin. The video is completely fake. BBC News has never published such a video.

Non è la prima volta che vengono diffusi falsi video attribuiti a emittenti note. Era già successo alla BBC nell’aprile 2022 a seguito dell’attacco a Kramatorsk, così come ad Al Jazeera durante i mondiali in Qatar.

Conclusioni

Contrariamente da quanto sostenuto dagli utenti, la BBC non ha negato la morte di Prigozhin e non ha accusato il Cremlino di aver inscenato il tutto. Si tratta di un falso servizio ideato appositamente per diffondere una teoria del complotto.

