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Maldive, recuperati i primi due corpi dei quattro sub italiani morti durante un’immersione. Fonti locali: «Sono Gualtieri e Montefalcone»

19 Maggio 2026 - 11:30 Alba Romano
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Gli altri due cadaveri «potrebbero essere recuperati giovedì 20 maggio», fa sapere il portavoce del governo maldiviano. Intanto, le autorità dell'arcipelago stanno verificando la regolarità dei permessi
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I sommozzatori finlandesi hanno recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Secondo fonti locali, apparterrebbero a un uomo e a una donna. Si tratterebbe, con ogni probabilità, di Federico Gualtieri – unico uomo del gruppo – e della professoressa Monica Montefalcone. I cadaveri si trovavano a circa 60 metri di profondità, nel terzo settore della grotta. «Gli altri due potrebbero essere recuperati domani (giovedì 20 maggio, ndr)», ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano Mohammed Hussain Sharif. Nel frattempo, le autorità dell’arcipelago stanno verificando la regolarità dei permessi dei cinque sub italiani per effettuare immersioni oltre i 50 metri di profondità.

Dan Europe: «Immersione complessa per il recupero corpi»

«Si tratta senza dubbio di un’immersione molto complessa, come ormai è noto anche per le numerose notizie circolate. All’interno della grotta la profondità aumenta ulteriormente e, in un ambiente ostruito, buio e con possibile scarsa visibilità, le operazioni di recupero diventano particolarmente difficili». Lo ha dichiarato Laura Marroni, vicepresidente e Ceo della Dan Europe, intervistata da RaiNews24. «Per noi la sicurezza rappresenta la priorità assoluta: anche la squadra di soccorso sa di dover mettere al primo posto la propria incolumità, evitando di esporsi a rischi inutili», ha aggiunto Marroni, sottolineando la fiducia nei professionisti inviati sul posto: «Siamo convinti di aver mobilitato operatori altamente qualificati, che considerano la sicurezza dei soccorritori prima di ogni altra cosa».

L’inchiesta: cosa non torna?

Per quanto riguarda l’inchiesta, invece, quello che «si è cercato di verificare» sono stati i permessi dei sub: «Forse non c’erano tutti i permessi validi ed è per questo che in questo momento, le autorità hanno chiesto alle imbarcazioni di fermare tutte queste operazioni per poter portare avanti l’inchiesta», ha precisato il portavoce del governo delle Maldive Mohammed Hussain Sharif sempre a Rainews24.

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Foto copertina: ANSA/WEB/Università di Genova | I 5 sub italiani morti alle Maldive, 18 maggio 2026

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