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«Trovati i corpi dei 4 italiani alle Maldive», la missione dei sub finlandesi: la conferma della Farnesina – La diretta

18 Maggio 2026 - 12:21 Alba Romano
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I sub esperti hanno individuato i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Tutti gli aggiornamenti
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Sono stati individuati i corpi dei quattri sub italianiMonica Montefalcone, Giorgia SommacalMuriel Oddenino e Federico Gualtieridispersi da giovedì nelle acque attorno all’isola di Alimathà, nell’arcipelago delle Maldive. A confermare la ripresa delle oparazioni «di ispezione e familiarizzazione dell’area» da parte del team di tre esperti sub finlandesi della società Dan Europe – arrivato ieri sull’isola – è stato il portavoce dell’ufficio del presidente maldiviano, Mohamed Hussain Shareef.

Le ricerche sono state effettuate con l’ausilio di un Rov, un veicolo sottomarino telecomandato. Alle attività stanno partecipando anche il servizio di soccorso e i sommozzatori della polizia maldiviana. Le operazioni erano state interrotte dopo la morte del sergente Mohamed Mahudhee, tra i sub più esperti della Guardia Costiera, colpito da «malattia da decompressione» durante le ricerche.Tutti gli aggiornamenti

18 Maggio 2026 - 12:00

Individuati i corpi dei 4 italiani

Secondo fonti locali, i corpi dei 4 italiani «sono stati individuati» dai sub esperti. La notizia è stata confermata anche dalla Farnesina.

18 Maggio 2026 - 11:30

Governo Maldive: «Sub oggi non si immergeranno a grandi profondità ma si orienteranno»

I tre subspeleologi finlandesi «non si immergeranno oggi a grandi profondità per cercare i turisti italiani dispersi» ma «si eserciteranno invece con immersioni di orientamento»: lo ha dichiarato il portavoce del governo Mohammed Hussain Sharif, come riporta il portale maldiviano Sun.
18 Maggio 2026 - 09:50

Maldive, al via immersione team per recupero corpi

Il team di subacquei di Dan Europe tra pochi minuti si immergerà nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l’escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì.
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