«Trovati i corpi dei 4 italiani alle Maldive», la missione dei sub finlandesi: la conferma della Farnesina – La diretta

I sub esperti hanno individuato i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Tutti gli aggiornamenti

Sono stati individuati i corpi dei quattri sub italiani – Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri – dispersi da giovedì nelle acque attorno all’isola di Alimathà, nell’arcipelago delle Maldive. A confermare la ripresa delle oparazioni «di ispezione e familiarizzazione dell’area» da parte del team di tre esperti sub finlandesi della società Dan Europe – arrivato ieri sull’isola – è stato il portavoce dell’ufficio del presidente maldiviano, Mohamed Hussain Shareef.

Le ricerche sono state effettuate con l’ausilio di un Rov, un veicolo sottomarino telecomandato. Alle attività stanno partecipando anche il servizio di soccorso e i sommozzatori della polizia maldiviana. Le operazioni erano state interrotte dopo la morte del sergente Mohamed Mahudhee, tra i sub più esperti della Guardia Costiera, colpito da «malattia da decompressione» durante le ricerche.Tutti gli aggiornamenti