Iran, Trump posta la foto degli attacchi. Israele: armi Usa arrivate – La diretta
Nell’ottantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth una mappa con frecce che puntano verso l’Iran. Il presidente ha anche visto i suoi consiglieri per la sicurezza subito dopo il ritorno dalla Cina. Intanto Israele fa sapere che alcune armi Usa provenienti dalla Germania sono arrivate nel paese in vista di una possibile ripresa degli attacchi. E il prezzo del gas torna a salire.
Tre petroliere iraniane superano il blocco a Hormuz
Tre petroliere iraniane sono state aggiunte alla capacità di stoccaggio dell’Iran dopo aver superato il blocco navale statunitense nello Stretto di Hormuz, si legge in un rapporto dell’agenzia Fars, che aggiunge: «Gli Stati Uniti hanno affermato che la capacità di stoccaggio di petrolio dell’Iran sull’isola di Kharg è terminata, ma la società di intelligence marittima Tanker Trackers aveva dichiarato che l’Iran ha più di un mese di tempo prima che tale capacità si esaurisca, a condizione che nessun’altra petroliera entri nel blocco. Ora, con queste tre petroliere, la capacità di stoccaggio di petrolio dell’Iran è aumentata».
Ieri, Tanker Trackers ha affermato che «tre petroliere vuote, autorizzate dagli Stati Uniti», sono riuscite a eludere il blocco navale statunitense nei giorni scorsi. Insieme, possono trasportare 1,9 milioni di barili di petrolio iraniano. «Una delle navi ha disattivato brevemente l’AIS, un’altra batteva bandiera russa e una terza ha costeggiato la costa omanita per superare il blocco», ha aggiunto la società.
Taylor Greene: rivoluzione in Usa con le truppe in Iran
Marjorie Taylor Greene, ex alleata di Trump che un tempo era una delle sue più grandi sostenitrici e adesso vi si oppone pubblicamente, ha messo in guardia sulla possibilità di un rivoluzione politica in America se gli Stati Uniti invieranno truppe in Iran. Taylor Greene, che si è dimessa dal Congresso degli Stati Uniti dopo aver rotto i rapporti con Trump, ha scritto su X: «Se invii truppe militari americane in Iran, ci sarà una rivoluzione politica in America. NOI. ABBIAMO. FINITO». «Abbiamo detto basta guerre all’estero e lo intendevamo sul serio», ha aggiunto. «La coalizione si unirà e sarà inarrestabile. Me ne assicurerò. Metti fine a questa guerra. È una follia».
Gas in rialzo
Apertura in forte rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam sopra i 52 euro. I contratti future sul mese di giugno guadagnano il 4,05% a 52,2 euro al MWh, mentre lo stretto di Hormuz viene aperto, secondo l’Iran, solo per il transito di navi amiche.
Gli aerei Usa portano munizioni in Israele
Nelle ultime 24 ore decine di aerei da carico statunitensi hanno trasportato a Tel Aviv munizioni prelevate dalle basi americane in Germania, in vista di una possibile ripresa degli attacchi all’Iran. Lo riporta l’emittente israeliana Canale 12.
Rubio: Freedom Project fermato su richiesta del Pakistan
“Il Freedom Project è stato bloccato a causa della richiesta del Pakistan”. Lo ha detto il Segretario di Stato USA Marco Rubio a NBC News, aggiungendo che Islamabad ha spiegato che se l’operazione fosse stata stoppata, un accordo sarebbe stato possibile. “Così, abbiamo deciso di fermarlo,” ha affermato Rubio.
Trump vede i consiglieri per la sicurezza
Nella giornata di ieri Donald Trump ha incontrato i suoi massimi consiglieri per la sicurezza nazionale nel suo golf club in Virginia per discutere delle prossime mosse nella guerra contro l’Iran. Lo ha riferito la CNN citando una fonte a conoscenza dell’incontro. Secondo la fonte, hanno partecipato il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il direttore della CIA John Ratcliffe e l’inviato speciale Steve Witkoff. L’incontro si è svolto poche ore dopo il rientro di Trump a Washington dopo la visita in Cina.
Dopo l’incontro di sabato, ha spiegato la fonte, Trump dovrebbe incontrare nuovamente il suo team per la sicurezza nazionale all’inizio di questa settimana. Secondo fonti vicine ai colloqui, il Pentagono ha predisposto una serie di piani per colpire obiettivi militari nel caso in cui Trump decidesse di procedere con ulteriori attacchi, compresi raid contro siti energetici e infrastrutturali in Iran.
Trump e la mappa dell'Iran con gli attacchi Usa
Il presidente Usa Donald Trump ha condiviso su Truth l’immagine di una mappa del Medio Oriente, a cui è sovrapposta la bandiera americana, con delle frecce che puntano verso l’Iran. In un altro post precedente, in un’immagine generata dall’intelligenza artificiale, si vede Trump seduto che schiaccia un pulsante rosso e scatena una serie di attacchi verso target che vengono distrutti con la scritta ‘Space force’, forza spaziale.
In un’altra immagine, intitolata Forza spaziale, si vede Trump spingere un pulsante rosso per dare il via a una serie di attacchi da parte della forza spaziale degli Stati Uniti.