Iran, Trump posta la foto degli attacchi. Israele: armi Usa arrivate – La diretta

Il prezzo del gas torna a salire. Il presidente vede i consiglieri per la sicurezza al ritorno dalla Cina. Due petroliere di Teheran passano a Hormuz

Nell’ottantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth una mappa con frecce che puntano verso l’Iran. Il presidente ha anche visto i suoi consiglieri per la sicurezza subito dopo il ritorno dalla Cina. Intanto Israele fa sapere che alcune armi Usa provenienti dalla Germania sono arrivate nel paese in vista di una possibile ripresa degli attacchi. E il prezzo del gas torna a salire.