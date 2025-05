Russia-Ucraina, la linea sottile dei negoziati. Il Cremlino: «Non accettiamo alcun ultimatum sulla tregua»

Le dichiarazioni del portavoce del Cremlino Peskov in merito alle minacce di sanzioni europee: «Non si può parlare alla Russia in questo modo»

La Russia respinge ogni «ultimatum» su un cessate il fuoco in Ucraina. A ribadirlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. «Il linguaggio degli ultimatum non è accettabile per la Russia, non è appropriato, non si può parlare alla Russia in questo modo», ha dichiarato Peskov in merito alle dichiarazioni dei leader europei di ulteriori sanzioni contro Mosca se non accetterà un cessate il fuoco di 30 giorni. Per i media statunitensi, Zelensky vuole incontrare Putin in Turchia (come proposto dal presidente russo) anche senza un cessate il fuoco. In giornata il presidente ucraino si è sentito telefonicamente con Papa Leone XIV, invitandolo a Kiev.

L’invito turco: «Sedetevi al più presto»

Intanto il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha invitato Russia e Ucraina a sedersi al tavolo negoziale subito e a dichiarare un cessate il fuoco, mentre sono previsti per giovedì in Turchia colloqui. «Invitiamo le parti a incontrarsi il prima possibile e a dichiarare un cessate il fuoco. Ci auguriamo che ciò accada», ha affermato Fidan, dichiarandosi fiducioso sul fatto che «nei prossimi giorni le parti si siederanno al tavolo per trovare una soluzione».

Meloni: «Attendiamo una risposta chiara dalla Russia»

«Attendiamo una chiara risposta russa alla richiesta di un cessate il fuoco immediato e

incondizionato, che l’Ucraina ha accettato», ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa assieme al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia. E ha aggiunto in merito alla situazione in medio-oriente: «Lavoriamo per portare aiuti a Gaza e abbiamo appoggiato il lavoro dei paesi arabi per una trattativa per il cessate il fuoco, con la prospettiva di due popoli e due stati. Appoggiamo gli sforzi di Trump nel suo viaggio di questi giorni».