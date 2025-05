Hamas annuncia la liberazione di Idan Alexander, il «regalo» a Trump per stanare Israele: «Pronti a un accordo per la fine della guerra a Gaza»

L'ostaggio israelo-americano dovrebb'essere liberato senza contropartite. E Hamas ora crede in un accordo «separato» con gli Usa

Hamas rilascerà Idan Alexander, cittadino di nazionalità sia israeliana che americana detenuto a Gaza dal 7 ottobre 2023. Lo ha annunciato stasera lo stesso gruppo terroristico palestinese. Da Israele le autorità si premurano subito di far sapere che la liberazione dell’ostaggio questa volta non è stata negoziata con il governo e non implicherà il rilascio di alcun detenuto palestinese. La liberazione del 21enne, cui gli Usa si sono interessati prima con Joe Biden e poi con Donald Trump, arriva nell’ambito dei negoziati «separati» che Hamas avrebbe condotto negli ultimi giorni con gli Usa per arrivare a un risultato più ambizioso, quello di un cessate il fuoco a Gaza con l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia, negati da Israele da ormai due mesi. Nelle scorse ore un alto funzionario di Hamas aveva detto di aspettarsi un accordo possibile dai colloqui con gli Usa entro 48 ore. In una dichiarazione rilasciata stasera, il movimento islamista fa mostra delle migliori intenzioni, dicendosi pronto a «entrare in negoziati intensificati con l’obiettivo di raggiungere un accordo definitivo per mettere fine alla guerra, definire un ulteriore scambio di prigionieri e permettere a Gaza di essere amministrata da un’autorità indipendente professionale».

Il viaggio di Trump e il destino di Idan Alexander

L’annuncio di Hamas arriva alla vigilia della partenza di Donald Trump per il Medio Oriente: è atteso nei prossimi giorni in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi, e nel weekend ha lasciato correre voci e speranze su «importanti annunci» riguardo agli equilibri della regione. Di Idan Alexander Hamas aveva già preannunciato la liberazione lo scorso 14 marzo, ma il collasso del cessate il fuoco a Gaza aveva poi fatto saltare tutto. Meno di un mese dopo, il 12 aprile, a poche ore dall’inizio della Pasqua ebraica, gli islamisti avevano rigirato il coltello nella piaga pubblicando un video del giovane in cui chiedeva di liberarlo dopo 551 giorni di prigionia.