Hamas diffonde il video di due ostaggi israeliani, rapiti al Nova Festival

Si tratterebbe di Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana, rapiti il 7 ottobre. Chiedono la fine della guerra

L’ala armata di Hamas ha diffuso un video di due ostaggi israeliani a Gaza, in cui uno di loro invoca la fine della guerra nei territori palestinesi. I media israeliani hanno identificato i due uomini nel video, che dura poco più di tre minuti, come Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana, rapiti in Israele durante l’attacco del 7 ottobre 2023 al Nova Music Festival. Non è chiara la data in cui il video è stato registrato. Il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi ha chiesto di non diffondere il video fino all’approvazione dei parenti dei due ostaggi.

Le condizioni di salute dei due ostaggi

A febbraio è stato rivelato che Bohbot, affetto da asma, è trattenuto in condizioni disumane nei tunnel di Gaza. Lo svelò Channel 12, citando la testimonianza di un ostaggio liberato che era stato trattenuto insieme a lui. Durante la sua prigionia, Bohbot ha sviluppato una grave malattia della pelle causata dalle pessime condizioni in cui è tenuto. «Naturalmente, non ha ricevuto le cure mediche adeguate», ha dichiarato l’ostaggio rilasciato. Bohbot fu tenuto insieme ad altri cinque ostaggi in uno stretto tunnel profondo 30 metri. Riuscivano a malapena a stare in piedi o a camminare per mancanza di spazio e dormivano su un lenzuolo umido e pieno di muffa. Yosef-Chaim Ohana ha partecipato al festival musicale dopo che il suo amico Daniel Sharabi lo aveva invitato, insieme ad altre persone, per festeggiare la sua partenza prima del suo viaggio negli Stati Uniti. In un’intervista rilasciata al Jerusalem Post di New York, Sharabi ha dichiarato che lui avrebbe voluto andare al festival la mattina, ma Ohana voleva andarci la sera, così si sono trovati lì già dalla notte, poche ore prima dell’attacco.