Il Principe Harry suona a tre campanelli sbagliati mentre cerca casa di un amico: ripreso dalle telecamere a Londra

Quando il domestico dell'abitazione ha aperto la porta non si è accorto subito dell'ospite tanto illustre quanto inatteso

Il Principe Harry è stato immortalato da una telecamera di sorveglianza mentre, nel tentativo di raggiungere un amico a Londra, ha sbagliato indirizzo per ben tre volte. La scena è stata ripresa da uno dei dispositivi di sicurezza di una strada residenziale e un frame del video è diventato virale nel giro di poche ore sui social e su tutti i tabloid britannici. A raccontare la vicenda è stato un vicino di casa, intervistato dal The Sun, che ha riferito come uno dei domestici abbia aperto la porta senza però riconoscere nell’immediato di chi si trattava. «Siamo rimasti di sasso nel vedere che si trattava di Harry, ce ne siamo accorti solo quando abbiamo visto i vicini parlare tra loro sottovoce», ha raccontato. Una scena a metà tra il comico e l’imbarazzante, che mostra un lato decisamente umano del Duca di Sussex.

Non è la prima volta che Harry, tornato in patria per una visita ufficiale e privata, rompe i protocolli reali. Aveva, infatti, già fatto notizia per essersi fatto consegnare del cibo da asporto direttamente a casa di un amico, aprendogli personalmente la porta. Il principe è tornato a Londra, come lui stesso ha spiegato in un’intervista alla Bbc, per cercare di ricucire i legami con la sua famiglia, ormai logorati da anni di tensioni. «Vorrei tanto riconciliarmi con loro», ha detto Harry, «la vita è preziosa, non so quanto tempo abbia ancora mio padre».