Prima le foto con William, poi la videochiamata con Harry: la cerimonia dei Diana Awards si trasforma in una maratona «surreale» da 7 ore

Si è trasformata in una «maratona surreale», della durata di circa 7 ore, la cerimonia di consegna dei Diana Legacy Awards, il premio annuale istituito dalla Royal Family britannica in memoria di Lady Diana. Il motivo, spiega il Daily Mail, sta nelle diverse esigenze dei due figli dell’ex principessa del Galles: il principe William, erede al trono, e il ribelle principe Harry, fuggito in California insieme alla moglie Meghan Markle. A svelare la bizzarra timeline della cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi a Londra è Yusuf Ben-Tarifite, uno dei venti giovani leader insigniti del Diana Legacy Award. Tutto è iniziato intorno alle 15.30, quando i vincitori dei premi (e le loro famiglie) sono arrivati all’Hilton Hotel di Waterloo. Due ore più tardi, tutti si spostano al Museo della Scienza di Kensington, dove si svolge la cerimonia vera e propria.

La distribuzione dei premi ai 20 vincitori è affidata al principe William e inizia intorno alle 19.30. Il momento clou della giornata si esaurisce in meno di un’ora, con il primogenito di re Carlo che lascia l’evento intorno alle 20.15. A quel punto, gli ospiti si siedono a tavola per la cena organizzata in loro onore. Ma c’è una seconda parte dell’evento che li attende. Alle 23.30 i vincitori del premio tornano all’Hilton Hotel, dove li aspetta una videoconferenza con il principe Harry, collegato dalla California e impossibilitato a presenziare a Londra per l’occasione. Intorno a mezzanotte, il principe ribelle della royal family britannica inizia la sua chiacchierata con i vincitori, seduti attorno a un tavolo in una sala conferenze dell’hotel. Soltanto all’una di notte, a sette ore dall’inizio della cerimonia, i vincitori del Diana Legacy Award possono permettersi finalmente di tornare nelle loro stanze d’hotel.

Foto di copertina: EPA/Andy Rain | I principi William e Harry al funerale della regina Elisabetta II (Londra, 19 settembre 2022)

