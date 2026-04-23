L’Fbi dice di aver “salvato” un bimbo dalla madre che voleva fargli cambiare sesso

Secondo i federali il bambino è stato rapito dal padre, che nel frattempo ha a sua volta cambiato sesso, e dalla sua compagna

L’Fbi ha riferito di aver salvato un bambino cittadino americano a Cuba. Il piccolo sarebbe stato portato sull’isola da una delle sue madri, una donna transgender, e dalla sua compagna. Secondo i documenti del tribunale, l’Fbi ritiene che il bambino di 10 anni sia stato rapito e portato sull’isola con l’apparente intenzione di sottoporlo a un «intervento chirurgico di transizione di genere». Il caso è oggetto di indagine per sottrazione di minore.

Il bimbo “salvato”

Secondo il New York Times l’Fbi ha inviato un aereo per prelevare il bambino a Cuba e portarlo negli Stati Uniti. Lì è stato affidato all’altra madre. Le autorità, con l’assistenza delle loro controparti cubane, hanno arrestato la donna transgender e la sua compagna lo stesso giorno. Secondo una dichiarazione giurata presentata da un agente speciale dell’Fbi, il presunto piano prevedeva che la coppia simulasse una gita in campeggio in Canada. Si sarebbero recate lì con 10 mila dollari in contanti, per poi volare in Messico e da lì proseguire per Cuba.

Gli esperti

Avvocati ed esperti in casi di sottrazione di minore, citati dal media, hanno affermato che è estremamente insolito che l’Fbi invii un grande aereo governativo fuori dal Paese per una questione di questa natura. Gli interventi chirurgici di riassegnazione di genere sono possibili a Cuba. Ma vengono eseguiti solo se vengono soddisfatti una serie di requisiti. Tra cui il raggiungimento della maggiore età e il superamento di una lunga procedura di valutazione.

Foto copertina da: Nbc