Iran, elicottero Usa precipita a Hormuz. Trump: «I piloti sono salvi» – La diretta

Ignote le ragioni della caduta. Il presidente promette la firma dell'accordo «in due o tre giorni»

Un elicottero d’attacco Apache dell’esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo Stretto di Hormuz. I due membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da due persone informate sull’incidente. Lo scrive il New York Times. Non è stato immediatamente chiaro se l’Apache sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L’incidente è oggetto di indagine.

L’elicottero

L’incidente si è verificato dopo giorni in cui le ostilità nella regione si sono intensificate e poi attenuate. Israele e Iran si sono scambiati attacchi militari prima di fare marcia indietro,. Il Comando Centrale delle forze armate non ha risposto a una richiesta di commento del Nyt. L’Iran ha abbattuto circa 30 droni Reaper e alcuni caccia statunitensi sono andati persi a causa del fuoco nemico e amico dall’inizio della guerra, il 28 febbraio. Ma questo sarebbe il primo Apache perso nel conflitto. L’elicottero d’attacco AH-64 Apache, armato con missili Hellfire, è uno dei tipi di velivolo più temibili che operano nella regione. Pattugliano la strategica via navigabile in parte per scoraggiare gli attacchi di piccole imbarcazioni e per abbattere i droni.

Le isole vicino a Hormuz

Ma gli elicotteri si sono spinti sempre più vicino al territorio iraniano, comprese le isole controllate dall’Iran nello stretto e nel Golfo Persico, nell’ambito della strategia aggressiva mantenuta dal Comando Centrale, nonostante i negoziati discontinui tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto. In aprile, due membri dell’equipaggio di un caccia F-15E Strike Eagle abbattuto dall’Iran sono stati tratti in salvo dopo essersi eiettati dal velivolo danneggiato e aver atterrato in profondità in territorio ostile.

Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i piloti dell’elicottero Apache dell’esercito americano precipitato vicino allo Stretto di Hormuz «stanno bene». Lo scrive Reuters sul suo sito. Parlando sulla pista dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy prima di tornare a Washington, D.C., Trump ha affermato che «nessuno è rimasto ferito». Trump ha aggiunto che l’amministrazione pubblicherà più tardi, in giornata, un rapporto.