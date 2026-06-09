Minacce e aggressioni, arrestato in Egitto l’ex marito di Nessy Guerra. L’italiana era stata condannata per «adulterio» dal Cairo

Hamouda era stato denunciato dal console onorario d'Italia per minacce e tentativo di aggressione. La donna italiana è bloccata nel Paese arabo con la bimba di 3 anni e da mesi e sottoposta a minacce e intimidazioni

È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la 26enne condannata a sei mesi di carcere e lavori forzati nel Paese «per adulterio» e sottoposta assieme alla figlia a un divieto di espatrio imposto dalle autorità egiziane. La giovane, secondo quanto si apprende, è stata per mesi vittima di minacce, intimidazioni e pressioni da parte dell’ex coniuge.

Le minacce al console italiano

Tamer Hamouda era già stato condannato dalla magistratura italiana per reati commessi in Italia e, recentemente, come aveva raccontato Guerra a Open, era stato denunciato alle autorità egiziane dal console onorario d’Italia a Hurghada per presunte minacce e un tentativo di aggressione.

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