«Giorgia Meloni, adesso te lo faccio vedere io». Le minacce e i deliri in video dell’ex marito di Nessy Guerra

La legale della donna, nascosta con la sua piccola di 3 anni in Egitto: «Non siamo più soltanto davanti a una battaglia giudiziaria, ma davanti a una situazione di pericolo concreto»

«Giorgia Meloni, adesso te lo faccio vedere io la c… di magia che avete fatto». Le minacce, via TikTok, sono quelle di Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la 26enne di Sanremo, condannata in Appello in Egitto per adulterio e oggi nascosta con la figlia di tre anni.

I deliri dell’ex marito di Nessy Guerra, tra Papa e «portali dell’inferno»

L’uomo si rivolge direttamente alla premier. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera nelle immagini, non più disponibili on line, parla al Papa, a Cristo, a presunti «portali dell’inferno». Per la legale di Nessy, l’avvocata Agata Armanetti, si tratta di un video che mostra in modo lampante la pericolosità del soggetto e che rende «ancora più urgente l’intervento delle istituzioni italiane». La donna stessa, sulla sua pagina social, rivolge l’ennesimo appello per tornare in Italia, al sicuro, con la sua bambina. «Aiutatemi, ho paura, non usciamo di casa. Sappiamo che ora lui è per strada, gira sempre. Suo padre dovrebbe intervenire e farlo curare in una struttura adeguata. Alla fine è suo figlio».

La legale della donna: «Non siamo più soltanto davanti a una battaglia giudiziaria, ma davanti a una situazione di pericolo concreto»

Nelle immagini l’uomo parla in modo confusionale. «Adesso facciamo un bel test», dichiara. «Questo venerdì vediamo quella cosa che ho fatto al Papa, al sosia di Cristo dell’altra volta, vediamo la prossima volta chi becca, a chi tocca». E ancora: «E aspettati qualcosa». Secondo la legale della donna una minaccia. «Non siamo più soltanto davanti a una battaglia giudiziaria internazionale -spiega al Corriere – Siamo davanti a una situazione di pericolo concreto, che riguarda una cittadina italiana, una bambina di tre anni e ora non può non coinvolgere direttamente anche tutte le istituzioni italiane».