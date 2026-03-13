Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
ESTERIDonald TrumpMelania TrumpOlimpiadiPunti di VistaTransgenderUSAVideo

Trump, via le atlete trans dalle Olimpiadi. Le battute accanto a Melania: «Oggi se dici “bella” a una donna, sei finito» – Il video

13 Marzo 2026 - 23:49 Giulia Norvegno
embed
Il presidente Usa ha firmato l'ordine esecutivo promesso più volte in campagna elettorale contro «i maschi biologici che gareggiano in competizioni femminili»: La battuta sulle belle donne e quella volta che ne fece una anche rivolgendosi a Giorgia Meloni

Donald Trump ha firmato alla Casa Bianca un nuovo ordine esecutivo che punta a vietare la partecipazione di atlete transgender alle competizioni femminili delle Olimpiadi estive di Los Angeles 2028. La firma è avvenuta durante un evento dedicato al Mese della storia delle donne negli Stati Uniti, presentato dalla first lady Melania Trump. Tra le presenti anche la campionessa olimpica di monobob Kaillie Humphries, che ha dichiarato di essere pronta a «dargli una medaglia» per questa decisione. Non è la prima mossa di Trump su un tema che aveva cavalcato ampiamente in campagna elettorale. Già un anno fa aveva firmato un divieto analogo per le competizioni sportive in scuole e college.

Le battute di Trump alle donne: «Se oggi dici “bella” a una, sei finito»

Durante la cerimonia, Trump ha rivolto diversi apprezzamenti alle donne in sala: «Io amo le donne, per me sono tutto. Le donne sono potenti, forti e belle». Poi, sulla parola “belle”, ha aggiunto scherzando tra le risate dei presenti: «Se oggi dici bella a una donna, la tua carriera politica è finita. Ma io non me ne sono curato affatto e ho continuato e non mi è andata tanto male». Battute simili c’erano state anche durante la sua visita in Italia, quando davanti alla premier Giorgia Meloni aveva detto: «Lei è giovane e bellissima. Non si offenda, in America non si può dire».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Aereo cisterna Usa si schianta in Iraq: «Non è fuoco nemico». Teheran: «Daremo fuoco al petrolio del Golfo». Parla Mojtaba Khamanei: «Hormuz resta chiuso» – La diretta

2.

Chi ha attaccato la base militare italiana a Erbil?

3.

L’Iran richiama le calciatrici che hanno ottenuto asilo in Australia: «Squilibrio emotivo causato da Usa e Israele, possono tornare in sicurezza»

4.

«Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non ci sono vittime tra gli italiani». Il messaggio del ministro Crosetto letto in diretta tv – Il video

5.

Trump: «Dobbiamo finire il lavoro, non possiamo andarcene». Teheran: «Preparatevi al petrolio a 200 dollari». Israele bombarda pesantemente Beirut

leggi anche
stop-giudice-federale-indagine-jerome-powell
ESTERI

«L’unica sua colpa è aver scontentato Trump», un giudice smonta l’indagine sul capo della Fed Powell: così crollano le accuse sulla ristrurazione miliardaria

Di Alba Romano
trump-dazi-usa-corte-suprema
ESTERI

Dazi, ora Trump accusa l’Ue di «lavori forzati»

Di Alessandro D’Amato
statua-trump-epstein-titanic
ESTERI

Trump ed Epstein in stile Titanic: la nuova statua a Washington fa infuriare la Casa Bianca

Di Alba Romano
indagine commerciale usa ue rischio nuovi dazi
ESTERI

I nuovi dazi di Trump: nel mirino anche l’Ue

Di Gianluca Brambilla
usa-quanto-costa-guerra-iran
ESTERI

Quanto costa la guerra contro l’Iran agli Stati Uniti?

Di Anna Clarissa Mendi
Nazionale calcio Iran
SPORT

L’Iran non andrà ai Mondiali negli Usa, la reazione di Teheran «per l’uccisione del nostro leader». Cosa succede ora: chi si può qualificare

Di Giovanni Ruggiero
spese-folli-pentagono-usa
ESTERI

Aragoste, pianoforti e sticker di Frozen: il Pentagono spende 93 miliardi di dollari in un solo mese. Ma c’è una spiegazione

Di Bruno Gaetani
guerra-usa-iran-propaganda-lego-video
ESTERI

Il pulsante rosso di Trump, gli Epstein Files e le Borse che crollano: cosa c’è nel video di propaganda in stile Lego della Tv di Stato iraniana

Di Ugo Milano
Costa Von der Leyen
ESTERI

L’Ue ora alza la voce con Trump: «Libertà e diritti per l’Iran? Non con le bombe». Il j’accuse di Costa: «Così l’unico che ride sarà Putin»

Di Diego Messini