Trump, via le atlete trans dalle Olimpiadi. Le battute accanto a Melania: «Oggi se dici “bella” a una donna, sei finito» – Il video

Il presidente Usa ha firmato l'ordine esecutivo promesso più volte in campagna elettorale contro «i maschi biologici che gareggiano in competizioni femminili»: La battuta sulle belle donne e quella volta che ne fece una anche rivolgendosi a Giorgia Meloni

Donald Trump ha firmato alla Casa Bianca un nuovo ordine esecutivo che punta a vietare la partecipazione di atlete transgender alle competizioni femminili delle Olimpiadi estive di Los Angeles 2028. La firma è avvenuta durante un evento dedicato al Mese della storia delle donne negli Stati Uniti, presentato dalla first lady Melania Trump. Tra le presenti anche la campionessa olimpica di monobob Kaillie Humphries, che ha dichiarato di essere pronta a «dargli una medaglia» per questa decisione. Non è la prima mossa di Trump su un tema che aveva cavalcato ampiamente in campagna elettorale. Già un anno fa aveva firmato un divieto analogo per le competizioni sportive in scuole e college.

Le battute di Trump alle donne: «Se oggi dici “bella” a una, sei finito»

Durante la cerimonia, Trump ha rivolto diversi apprezzamenti alle donne in sala: «Io amo le donne, per me sono tutto. Le donne sono potenti, forti e belle». Poi, sulla parola “belle”, ha aggiunto scherzando tra le risate dei presenti: «Se oggi dici bella a una donna, la tua carriera politica è finita. Ma io non me ne sono curato affatto e ho continuato e non mi è andata tanto male». Battute simili c’erano state anche durante la sua visita in Italia, quando davanti alla premier Giorgia Meloni aveva detto: «Lei è giovane e bellissima. Non si offenda, in America non si può dire».