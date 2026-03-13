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«L’unica sua colpa è aver scontentato Trump», un giudice smonta l’indagine sul capo della Fed Powell: così crollano le accuse sulla ristrurazione miliardaria

13 Marzo 2026 - 22:16 Alba Romano
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Secondo il giudice James Boasberg, il dipartimento di Giustizia non ha offerto alcuna prova a carico del capo della Federal Reserve. E

Un giudice federale ha bloccato le citazioni contro la Federal Reserve nell’ambito dell’indagine penale a carico del suo presidente Jerome Powell. Il giudice James Boasberg ha criticato duramente l’azione condotta dall’ufficio di Jeanine Pirro, procuratrice di Washington DC, definita «l’antitesi» della giustizia perché totalmente «priva di prove». La pm, nominata da Donald Trump lo scorso anno, ha definito la sentenza «scandaloso» e ha annunciato che il dipartimento di Giustizia impugnerà la decisione.

La sentenza del giudice federale e le critiche

L’indagine riguarda la ristrutturazione multimiliardaria della sede centrale della Federal Reserve a Washington e sulla testimonianza resa da Powell di fronte ai membri della Commissione Bancaria del Senato in merito al progetto, da sempre criticato da Trump. Nella sentenza emessa dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, il giudice Boasberg critica duramente l’atteggiamento della Casa Bianca: «Vi sono prove abbondanti del fatto che lo scopo predominante (se non esclusivo) delle citazioni sia quello di molestare e fare pressione su Powell affinché ceda alle richieste del presidente, oppure si dimetta per lasciare il posto a un presidente della Fed che sia disposto a farlo». Il governo, rincara il giudice, «non ha fornito alcuna prova che Powell abbia commesso qualsivoglia reato, se non quello di aver scontentato il presidente». E l’intero impianto accusatorio sarebbe basato su «prove essenzialmente nulle».

Il senatore che tiene sotto scacco il successore di Powell

Nei mesi scorsi, Trump ha designato ufficialmente Kevin Warsh come candidato per sostituire Powell al vertice della Fed, ma la sua conferma è stata bloccata di fatto dal senatore repubblicano Thom Tillis, che ha annunciato di voler aspettare la conclusione dell’indagine a carico di Powell. In un post pubblicato su X, Tillis ha affermato che la sentenza di oggi «conferma quanto sia debole e pretestuosa l’indagine penale» sul numero uno della Fed su Powell. E ha aggiunto: «Sappiamo tutti come andrà a finire: l’Ufficio del Procuratore degli Usa per il Distretto di Columbia dovrebbe risparmiarsi ulteriori imbarazzi».

Foto copertina: EPA/Jim Lo Scalzo | Jerome Powell, presidente della Federal Reserve

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