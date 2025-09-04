Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Aperta un’indagine penale contro la governatrice della Fed “licenziata” da Trump: il sospetto della frode sull’ipoteca della casa

04 Settembre 2025 - 19:27 Bruno Gaetani
lisa-cook-fed-indagine-penale
I giudici federali devono ancora esprimersi per stabilire se il presidente americano aveva davvero il potere di licenziare Lisa Cook oppure no. Ma intanto il dipartimento di Giustizia apre l'indagine sulla economista. E il sostituto scelto da Trump si presenta al Senato Usa

Il dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un’indagine penale su Lisa Cook, la governatrice della Federal Reserve licenziata da Donald Trump. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il governo federale americano avrebbe emesso mandati di comparizione per Cook nell’ambito di accertamenti per verificare se abbia fornito informazioni fraudolente su richieste di mutuo. L’indagine iniziale si è concentrata sulle proprietà di Cook ad Ann Arbor, nel Michigan, e ad Atlanta, in Georgia, con gli investigatori che si sono avvalsi del supporto di gran giurì.

Le indagini del dipartimento di Giustizia

In seguito alle prime rivelazioni, Trump ha licenziato Cook, che in tutta risposta ha impugnato la decisione in tribunale. E sono proprio i giudici Usa ora a dover stabilire se il presidente ha davvero il potere di licenziare la governatrice della Fed, che è indipendente dal governo federale, oppure no. Nel frattempo, però, l’inchiesta procede. A far scattare le indagini sono state due denunce penali presentate da Bill Pulte, il direttore della Federal Housing Finance Agency, nominato da Trump, che ha pubblicamente accusato Cook di frode ipotecaria.

Il sostituto scelto da Trump

In attesa del verdetto dei giudici Usa, Trump ha già nominato il sostituto di Cook. Si tratta di Stephen Miran, presidente del Council of Economic Advisors, che durante la sua audizione di conferma si è impegnato a sostenere l’indipendenza della banca centrale statunitense, se confermato. «Il board della Fed è un gruppo indipendente con un compito monumentale, e intendo preservare tale indipendenza», ha giurato Miran davanti ai senatori americani. La Federal Reserve si trova ad affrontare crescenti pressioni politiche da parte di Trump per un taglio dei tassi di interesse. E il presidente spera in una conferma di Miran prima della prossima riunione di settembre, quando la Fed deciderà proprio su questo. 

Foto copertina: EPA/Ken Cedeno | Lisa Cook, la governatrice della Federal Reserve licenziata da Trump

