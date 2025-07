La gaffe di Donald Trump in diretta tv con Powell – Il video

«Avete speso 3 miliardi per i lavori della Fed». «Ma quei lavori sono finiti cinque anni fa»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato protagonista di una gaffe davanti al governatore della Federal Reserve Jerome Powell. Il quale lo ha corretto in diretta mentre lui lo accusava di aver speso troppi soldi per i lavori della Fed. Durante una visita ai cantieri per la ristrutturazione del quartier generale della banca centrale Usa, Trump ha detto che la spesa per i lavori è passata da 2,7 a 3,1 miliardi di dollari.

Powell ha cominciato a scuotere la testa e ha detto che non era così. A quel punto Trump gli ha mostrato un documento dicendo: «È vostro e c’è scritta quella cifra, non so chi l’abbia messa». Powell ha preso il foglio, ha letto e subito dopo ha spiegato a Trump: «Ma lei sta considerando i lavori di un terzo edificio». «C’è anche quello», ha ribattuto Trump. «Ma i lavori sono finiti cinque anni fa», ha aggiunto Powell. È seguito un attimo di silenzio. Poi il presidente, in imbarazzo, ha cambiato discorso.