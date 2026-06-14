Putin chiama Trump per il compleanno: la telefonata di 55 minuti, poi la mezz’ora con Zelensky. Le richieste a Mosca e il punto sull’Iran

Il presidente statunitense oggi compie 80 anni e ha sfruttato i colloqui telefonici per riaprire un doppio canale diplomatico sul conflitto in corso

Un compleanno dominato dalla diplomazia e dalle tensioni geopolitiche. Nel giorno del suo 80esimo compleanno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha gestito un doppio canale telefonico cruciale per gli equilibri globali, parlando a distanza di poche ore sia con il leader russo Vladimir Putin che con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al centro di entrambi i colloqui, inevitabilmente, lo stallo del conflitto in Ucraina e la ricerca di spiragli diplomatici per una tregua.

La telefonata con Putin di 55 minuti

La telefonata con Putin si è prolungata per ben 55 minuti, secondo quanto riferito dall’agenzia russa Tass. Un confronto serrato incentrato quasi interamente sulla guerra. Stando alle informazioni fornite dal consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, Trump avrebbe esortato direttamente il leader russo a porre fine alla guerra in Ucraina. Il colloquio di oggi si aggiunge a una complessa e costante strategia di Washington volta a mantenere aperti i canali di dialogo con Mosca nel pieno della crisi.

Il dossier Iran nella telefonata dei due leader

Ma l’Ucraina non è stata l’unica fiches sul tavolo. I due capi di Stato hanno allargato il raggio d’azione geopolitica concentrandosi sulla delicata situazione in Iran, dove si attende un’intesa preliminare mirata a congelare le tensioni e a riaprire i negoziati formali su nucleare e sanzioni. L’orizzonte vede anche una prossima missione diplomatica americana in Russia.

«La conversazione si è concentrata sulla situazione relativa al memorandum d’intesa in fase di stesura tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha affermato che un accordo è vicino», ha dichiarato Yuri Ushakov, collaboratore del Cremlino. «È stato concordato che i rappresentanti speciali del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, attualmente strettamente coinvolti negli affari iraniani, torneranno presto in Russia», ha aggiunto.

Anche Zelensky chiama Trump

Quasi in contemporanea, Trump ha aperto la linea con Kiev per un colloquio di oltre mezz’ora con Volodymyr Zelensky. La presidenza ucraina ha immediatamente dato risalto alla notizia, descrivendo un confronto ad ampio spettro sui futuri sviluppi del conflitto e sui possibili margini di negoziato. Il consigliere per le comunicazioni della presidenza ucraina, Dmytro Lytvyn, ha rimarcato lo spessore dell’interazione definendola «una conversazione piuttosto significativa su argomenti che spaziavano dagli auguri di compleanno alla diplomazia e alla guerra/pace».

Il bilancio di Zelensky: «Conversazione fantastica»

A stretto giro è arrivata anche la reazione ufficiale dello stesso Zelensky, che ha affidato a Telegram un messaggio. «Ho appena avuto una conversazione fantastica con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ho augurato al Presidente Trump un felice compleanno e abbiamo discusso in dettaglio di molte questioni importanti, tra cui, naturalmente, la pace», ha dichiarato. Il leader ucraino ha inoltre ringraziato Washington per il sostegno militare ricevuto e ha spiegato di aver aggiornato Trump sulla situazione al fronte. «Abbiamo concordato di discutere di più durante il nostro incontro al vertice del G7. Abbiamo alcune buone idee che potrebbero aiutare a far avvicinare la pace e a proteggere le vite. Grazie!», ha concluso.