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Romania, esplode un drone nel porto di Costanza: «È di quelli usati nella guerra d’Ucraina» – La diretta

05 Giugno 2026 - 11:47 Diego Messini
La detonazione di un drone marino nel porto sul Mar Nero. Bombe russe nella zona di Kiev: 4 morti
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Il giorno dopo la lettera a sorpresa di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin con la proposta di negoziati diretti per mettere fine alla guerra, le speranze di dialogo si mescolano alla routine della guerra. Nuovi bombardamenti russi sull’Ucraina hanno fatto diverse vittime, mentre è giallo sull’esplosione di un drone nel porto di Costanza, in Romania. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

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