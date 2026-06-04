Zelensky scrive una lettera a Putin: «Vediamoci e finiamo questa guerra». Il Cremlino: «Venga a Mosca quando vuole»

Il presidente ucraino propone all'omologo russo l’avvio di negoziati diretti e un incontro tra le parti per tentare di porre fine al conflitto. Putin: «Pronti a una soluzione pacifica»

Il presidente Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera aperta, pubblicata sul sito della presidenza ucraina, al presidente russo Vladimir Putin proponendo l’avvio di negoziati diretti per porre fine alla guerra. Nel messaggio, Zelensky afferma la disponibilità di Kiev a intraprendere un confronto diretto tra le due parti, sottolineando la necessità di un dialogo che possa portare a una soluzione del conflitto. «L’Ucraina propone di porre fine alla guerra attraverso colloqui diretti tra le nostre parti. Propongo un incontro», si legge.

«Quando sei salito al potere in Russia più di 26 anni fa, molti in Ucraina avevano un’opinione positiva di te. Era così. Ma questo appartiene ormai al passato. Oggi, la stragrande maggioranza degli ucraini vede con soddisfazione il fatto che i nostri droni a lungo raggio abbiano “fatto visita” all’apertura del tuo forum a San Pietroburgo, percorrendo oltre 1.000 chilometri. Come sai bene, quella distanza non è il limite delle nostre capacità. In 26 anni al potere, hai completamente cambiato l’agenda delle relazioni tra Ucraina e Russia. Da discussioni su commercio e altre questioni civili, le nostre nazioni sono passate a parlare quasi esclusivamente di attacchi e perdite. Hai trascorso quasi metà dei tuoi 26 anni di potere conducendo una guerra contro l’Ucraina.

Qualunque cosa tu possa dire sulla Nato, sulla geopolitica o sulla lingua russa, questa guerra è una tua scelta personale – una guerra senza una vera causa. È così che la storia la ricorderà. Quegli anni avrebbero potuto essere molto diversi. Sentiamo spesso dire che tu sei a tuo agio con questa guerra. Naturalmente, non quando si tratta della sicurezza della tua residenza a Valdai o della tua parata a Mosca. La tua stessa vita è importante per te. Ma ora vediamo tutti che i russi stanno diventando sempre meno a loro agio con questa realtà – con il fatto che la guerra sta portando conseguenze sempre più negative alla Russia.

Non gradiscono i nostri droni e missili. Non gradiscono la carenza di carburante e l’aumento costante dei prezzi. Non gradiscono le restrizioni continue. Non gradiscono la tua intenzione di avviare una seconda ondata di mobilitazione per espandere la guerra in un’altra direzione in Ucraina o contro altri Paesi vicini alla Russia. Non gradiscono il fatto che non si veda una fine alla tua guerra. Sì, puoi ancora costringere i russi a vivere così. Ma le tue risorse si stanno riducendo in modo significativo.

Non avrai abbastanza denaro né capitale politico per continuare a comprare la lealtà dei russi come hai fatto negli ultimi 26 anni. E faremo tutto il possibile affinché il mondo contribuisca ad avvicinare quel momento. Come ti piace dire, “bisogna fare i conti”. Ieri ho ricevuto un rapporto sulle perdite del tuo esercito al fronte in Ucraina nel mese di maggio. Ancora una volta, il numero ha superato i 30.000 soldati russi uccisi o gravemente feriti. Manteniamo questo livello mese dopo mese, e abbiamo conferme video di ogni tua perdita – non sono affermazioni vuote. Sappiamo che il 63% delle perdite sul campo è costituito da morti, mentre solo il 37% da feriti. Nel XXI secolo, nessun esercito può sostenere un tale rapporto. E la quota dei morti continuerà a crescere.

Non è che noi in Ucraina ci preoccupiamo del destino dei soldati russi dopo tutto ciò che la tua guerra ha portato al nostro Paese. Ma mi importa degli ucraini. Stiamo perdendo i nostri cittadini, e ogni perdita è dolorosa per noi. Anche quando il rapporto tra perdite ucraine e russe è di uno a cinque o uno a sei, continua ad avere un grande peso. Conta anche il fatto che tu rinvii regolarmente, ogni pochi mesi, i tuoi obiettivi per la conquista delle nostre regioni – in particolare la regione di Donetsk. E non la conquisterai nemmeno quest’anno.

Ma noi in Ucraina non vogliamo una guerra permanente. Sappiamo bene che la vita senza guerra è infinitamente migliore. E vogliamo ottenerla. Sono convinto che la maggioranza dei russi sarebbe d’accordo – e tu lo sai. Molti non credevano che l’Ucraina sarebbe stata in grado di resistere così a lungo. Tu non ci credevi. E nemmeno chi ti consigliava ci credeva. È stato un errore. Non ti aspettavi una resistenza totale dell’Ucraina, né che la situazione arrivasse a questo punto. Eppure eccoci qui — nel quinto anno di questa guerra su larga scala.

Non avere paura di imboccare la via d’uscita da questa guerra. È la cosa principale che ti viene richiesta ora. L’Ucraina ha preservato la sua indipendenza. E la preserverà. Nonostante tutte le previsioni contrarie. Abbiamo unito molti Paesi nel mondo a sostegno dell’Ucraina e contro di te. Abbiamo trovato le armi e i finanziamenti necessari. Riceviamo sostegno. Tu ricevi sanzioni. E questo continuerà finché non ci sarà giustizia per l’Ucraina – la giustizia che cerchiamo e che può essere raggiunta. Non permetteremo a chi cerca di convincerti che le sanzioni contro la Russia saranno significativamente allentate e che il sostegno all’Ucraina sarà ridotto, senza alcun cambiamento reale della tua posizione, di avere successo. L’esempio di Orban dimostra come finiscono coloro che scelgono di aiutare la Russia nella sua guerra contro di noi.

L’Ucraina ha superato inverni durissimi mentre cercavi di distruggere il nostro sistema energetico. Abbiamo resistito – e anche nel buio, la resilienza degli ucraini è rimasta intatta. Abbiamo portato la guerra sul tuo territorio, e non saresti stato in grado di gestirla senza l’aiuto della Corea del Nord. Sei il primo leader della Russia a chiedere aiuto a Pyongyang. E oggi sei completamente dipendente dalla Cina – anche questo è un fatto senza precedenti nella storia della Russia. Credevi che gli ucraini non avessero la forza di difendersi. E invece oggi il nostro popolo aiuta i partner in Medio Oriente e nel Golfo a rafforzare le proprie difese.

Speravi in disordini interni in Ucraina. Invece sono state le tue stesse formazioni militari a ribellarsi contro di te. Il 23 giugno segna un anniversario di quell’evento, e il silenzio non può cancellarlo dalla storia. E ora sono i tuoi stessi funzionari, imprenditori e propagandisti a guardarti con evidente stanchezza. Il mondo lo vede. Il mondo non si è stancato dell’Ucraina, come speravi. Ma cresce la stanchezza verso la Russia — anche tra chi, nel mondo, ti aiuta a eludere le sanzioni e a mantenere in piedi la tua economia.

Non puoi non accorgertene. Dopo 26 anni al potere, l’età comincia a farsi sentire. E con il tempo, la stanchezza verso di te non potrà che aumentare. Abbiamo visto rapporti d’intelligence secondo cui stai considerando piani per proseguire la guerra fino al 2027 e 2028. Sappiamo anche che speri che i missili balistici ottengano ciò che tutto il resto non è riuscito a ottenere. Vuoi coinvolgere ancora di più la Bielorussia nella guerra, e siamo costretti a prepararci anche a questo. Vediamo che stai cercando di orchestrare qualcosa attorno alla Transnistria. La tua propaganda minaccia, in un modo o nell’altro, tutti i Paesi vicini alla Russia. Vuoi davvero arrivare a questo?

La scelta è tua. Basta guerra. L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra. Questo deve avvenire in modo onesto, con dignità e con garanzie che la guerra non riprenderà. Vediamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione dell’Iran, e sarebbe sbagliato aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione.

L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un confronto diretto tra noi e te. Propongo un incontro. Tutti hanno sentito i tuoi rappresentanti dire, sorridendo, che potrei andare a Mosca. Ma dopo 26 anni, non c’è nulla per un leader ucraino nella tua capitale — così come non c’è nulla per un leader russo a Kyiv. Ci sono Paesi che tradizionalmente ospitano leader per risolvere questioni di guerra e pace. La Svizzera, la Turchia, i Paesi del mondo arabo — molti sono in grado e disposti a ospitare un tale incontro.

Sono i leader che risolvono le questioni principali. È sempre stato così e lo sarà sempre. Propongo di fissare una data chiara per questo incontro. Abbiamo sentito che ti sarebbero state promesse in Alaska soluzioni su alcune questioni riguardanti Ucraina ed Europa. Ma puoi vedere da te che le questioni ucraine ed europee non si decidono ad Anchorage.

Altri partecipanti concordati potrebbero unirsi al percorso bilaterale tra noi. Poiché la guerra si svolge in Europa e poiché l’Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza, mentre anche tu cerchi garanzie di sicurezza, sarebbe logico coinvolgere chi può realmente fungere da garante. Crediamo che l’Europa debba far parte di questo processo – quelli che hanno davvero la capacità di influenzare la situazione.

Crediamo inoltre che anche gli Stati Uniti debbano far parte del processo. Questo potrebbe contribuire a definire una nuova architettura di sicurezza per la nostra regione del mondo. Abbiamo già avuto molti accordi con la Russia, inclusi gli accordi di Minsk, che alla fine sono falliti. Per questo dobbiamo prima trovare risposte dirette tra noi, senza nasconderci dietro formule, gruppi di lavoro tecnici o interminabili mediazioni. La tua guerra ha separato definitivamente Ucraina e Russia. La linea del fronte oggi è il punto da cui deve partire la diplomazia.

L’Ucraina è pronta a un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. È una prassi standard, e gli sviluppi attorno all’Iran rafforzano questa posizione. Un vero silenzio delle armi è il modo migliore per iniziare a parlarsi. Sarebbe un cessate il fuoco reale. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno la capacità di monitorarlo lungo la linea del fronte.

L’Ucraina è pronta a uno scambio totale di prigionieri di guerra, che potrebbe essere un buon prologo alla fine del conflitto. Devono essere adottati passi seri per riportare a casa civili e bambini deportati durante la guerra. Dobbiamo determinare quale futuro attende le generazioni di ucraini e russi che verranno dopo di noi.

Se non arriverai personalmente alla conclusione che è tempo di porre fine a questa guerra, l’Ucraina continuerà a combattere per la propria esistenza. Avremo chi ci sostiene. Ma anche tu dovrai combattere molto più duramente per la tua esistenza – non quella della Russia, ma la tua. E questa non è una minaccia da parte mia o dell’Ucraina. È un fatto della storia russa che conosci bene: quando la Russia si stanca, arriva il cambiamento. Possiamo lavorare per avvicinare quella stanchezza. Puoi fermare la tua guerra».