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Fa bungee jumping da un ponte, ma l’imbracatura non è agganciata: morta una 21enne. L’errore fatale e il salto nel vuoto da 30 metri – Il video

14 Giugno 2026 - 16:21 Cecilia Dardana
È successo sul Ponte dello Scheletro a Limeira, nello Stato di San Paolo, in Brasile. Gli istruttori hanno gettato la giovane nel vuoto senza aver fissato la corda. Arrestati in sei
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Una ragazza di 21 anni, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, è morta in Brasile dopo essere stata lanciata nel vuoto da un’altezza di circa 30 metri senza imbracatura di sicurezza durante una sessione di bungee jumping. La tragedia si è consumata sul celebre Ponte dello Scheletro a Limeira, nello Stato di San Paolo: secondo le prime ricostruzioni delle autorità, gli istruttori della società privata a cui si era affidata le hanno dato il via per il salto senza averle prima agganciato la corda salvavita. Per l’accaduto la Polizia militare ha già arrestato sei persone.

L’errore e il lancio nel vuoto

Il drammatico momento del lancio è stato ripreso in un video da uno dei presenti, un filmato che ha rapidamente fatto il giro dei social network. Nelle immagini si vede la giovane che viene presa in braccio e sollevata di peso, a volo d’angelo, per poi essere portata all’estremità di una passerella di legno che si affaccia sullo strapiombo e spinta nel vuoto dagli istruttori. Solo in quell’istante i presenti si sono resi conto della dimenticanza. Nel video si sentono chiaramente le urla disperate degli spettatori che assistono impotenti alla caduta libera della 21enne da un’altezza compresa tra i 30 e i 35 metri.

I soccorsi

Subito dopo l’impatto sul fondo del burrone, alcuni testimoni e gli stessi membri dello staff hanno raggiunto il corpo della ragazza nel disperato tentativo di prestarle i primi soccorsi. Per lunghi minuti sono state praticate le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa delle ambulanze. All’arrivo dell’équipe medica, tuttavia, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso istantaneo della 21enne, causato dai devastanti traumi multipli riportati dopo il volo nel vuoto.

Sei arresti

L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato. La Polizia militare ha fatto scattare le manette per sei persone direttamente collegate all’organizzazione dell’evento e alla gestione della sicurezza sul ponte, con l’accusa di gravissime responsabilità nella catena dei controlli prima del lancio. Il caso ha scatenato anche un duro scontro istituzionale: il Consiglio comunale di Limeira ha infatti annunciato un’azione legale formale contro il governo federale per negligenza, contestando la totale assenza di supervisione, ispezioni e autorizzazioni su quel viadotto, da anni utilizzato come hub per il turismo d’avventura e gli sport estremi.

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