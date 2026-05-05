Ultime notizie Alex ZanardiCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
ESTERIArmiBrasileGiovaniScuola

Brasile, 13enne apre il fuoco a scuola. Due morti e diversi feriti

05 Maggio 2026 - 23:50 Alba Romano
brasile
brasile
Il ragazzino aveva rubato l'arma al patrigno, portandola in classe. Dopo aver colpito alcune persone è stato fermato

Due persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi all’interno dell’Istituto São José di Rio Branco, capitale dello Stato brasiliano dell’Acre, nell’Amazzonia occidentale. A riferirlo i media locali tra cui il portale Uol, citando la Polizia militare. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nella scuola aprendo il fuoco contro le persone presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell’istituto scolastico. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, mentre la polizia ha isolato l’area e avviato le indagini.

Ha rubato l’arma del patrigno da casa e l’ha portata a scuola

L’adolescente è stato fermato dalla polizia. Ha usato un’arma che apparteneva al patrigno, chiusa in una cassaforte a casa. Il ragazzino è riuscito a rubarla e portarla a scuola all’insaputa della famiglia. Secondo quanto riporta la Polizia Militare dell’Acre sarebbero quattro i feriti totali. Sono stati tutti trasportati in ospedale e non sono in pericolo di vita. Al momento si sospetta che il 13enne abbia agito dopo essere stato vittima di bullismo. L’episodio ha sconvolto lo Stato amazzonico e riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole brasiliane, dopo una serie di episodi violenti registrati negli ultimi anni nel Paese sudamericano.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Trump: «L’Iran sarà spazzato via se attacca le navi Usa». Emirati Arabi Uniti: «Su noi missili da Teheran». Colpito impianto a Fujairah – La diretta

2.

Papa Leone XIV ne fa un’altra a Donald Trump: nominato vescovo ausiliario di Washington il cappellano di Harvard, che più volte ha attaccato l’amministrazione Usa

3.

La strana storia dell’epidemia di Hantavirus sulla nave da crociera

4.

Usa, Boeing proveniente da Venezia urta un palo della luce e una jeep mentre atterra – Il video

5.

Spari fuori dalla Casa Bianca: scatta il lockdown. Sospetto colpito al Washington Monument – Il video

leggi anche
iran badge x
ESTERI

Ora l’Iran se la prende con X. Il portavoce del ministero degli esteri: «Ha rimosso la spunta blu, anche se avevamo pagato»

Di Stefania Carboni
rubio guerra iran
ESTERI

Iran, Rubio: «Ora c’è Project Freedom ed è un’operazione difensiva». Due cacciatorpedinieri Usa superano lo Stretto di Hormuz – La diretta

Di Alba Romano
papa leone trump
ESTERI

Trump attacca ancora il Papa: «Sta mettendo in pericolo molti cattolici». Il Pontefice: «Annuncio la pace, chi mi critica per questo lo faccia»

Di Alba Romano