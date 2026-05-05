Brasile, 13enne apre il fuoco a scuola. Due morti e diversi feriti

Il ragazzino aveva rubato l'arma al patrigno, portandola in classe. Dopo aver colpito alcune persone è stato fermato

Due persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi all’interno dell’Istituto São José di Rio Branco, capitale dello Stato brasiliano dell’Acre, nell’Amazzonia occidentale. A riferirlo i media locali tra cui il portale Uol, citando la Polizia militare. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nella scuola aprendo il fuoco contro le persone presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell’istituto scolastico. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, mentre la polizia ha isolato l’area e avviato le indagini.

Ha rubato l’arma del patrigno da casa e l’ha portata a scuola

L’adolescente è stato fermato dalla polizia. Ha usato un’arma che apparteneva al patrigno, chiusa in una cassaforte a casa. Il ragazzino è riuscito a rubarla e portarla a scuola all’insaputa della famiglia. Secondo quanto riporta la Polizia Militare dell’Acre sarebbero quattro i feriti totali. Sono stati tutti trasportati in ospedale e non sono in pericolo di vita. Al momento si sospetta che il 13enne abbia agito dopo essere stato vittima di bullismo. L’episodio ha sconvolto lo Stato amazzonico e riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole brasiliane, dopo una serie di episodi violenti registrati negli ultimi anni nel Paese sudamericano.