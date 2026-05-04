Spari fuori dalla Casa Bianca: scatta il lockdown. Sospetto colpito al Washington Monument – Il video

I giornalisti erano stati bloccati nella sala delle conferenze stampa

Un allarme sicurezza è scattato alla Casa Bianca mentre il presidente Donald Trump si preparava a ospitare una riunione sulle piccole imprese nello Studio Ovale. A quanto riferito su X dal pool di inviati accreditati alla presidenza, «una persona sospetta è stata colpita e uccisa all’esterno del complesso della Casa Bianca». I giornalisti erano stati bloccati nella sala delle conferenze stampa. «Tutti stanno bene e il programma del Presidente non ha subito interruzioni», spiegano nel post.

Journalists brought into briefing room at White House amid initial reports of gunfire near complex. pic.twitter.com/ZM8QhXmSiI — AZ Intel (@AZ_Intel_) May 4, 2026

We’ve been cleared from the briefing room, back to our camera spot. No confirmation as of now as to what the threat was. Agents are still out pic.twitter.com/k6bwutWTyR — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026

Scontro tra la 15esima strada e l’Independence Avenue

Il Secret Service, la scorta del presidente Trump, ha riferito di «una sparatoria che ha coinvolto un agente all’incrocio tra la 15esima Strada e l’Independence Avenue a Washington», hanno spiegato alcuni giornalisti in loco. I cronisti presenti alla Casa Bianca sarebbero stati invitati dal Secret Service presenti nel giardino della residenza di rientrare nella sala stampa.

Chi è il sospettato di Lipsia

La polizia ha affermato che il sospettato è un uomo tedesco di 33 anni, arrestato all’interno del veicolo dopo essersi fermato. «L’autista è stato arrestato e non rappresenta più un pericolo», hanno spiegato le autorità.

Il soggetto colpito al Washinton Monument

Gli spari sarebbero partiti al Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria tra la 15th Street e Independence Avenue non sono state rese note. Il Secret Service ha invitato a evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto.

(Foto via X da Wid_Lyman, White House – Senior Correspondent for Border Hawk News)