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Spari fuori dalla Casa Bianca: scatta il lockdown. Sospetto colpito al Washington Monument – Il video

04 Maggio 2026 - 22:35 Stefania Carboni
casa bianca
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I giornalisti erano stati bloccati nella sala delle conferenze stampa

Un allarme sicurezza è scattato alla Casa Bianca mentre il presidente Donald Trump si preparava a ospitare una riunione sulle piccole imprese nello Studio Ovale. A quanto riferito su X dal pool di inviati accreditati alla presidenza, «una persona sospetta è stata colpita e uccisa all’esterno del complesso della Casa Bianca». I giornalisti erano stati bloccati nella sala delle conferenze stampa. «Tutti stanno bene e il programma del Presidente non ha subito interruzioni», spiegano nel post.

Scontro tra la 15esima strada e l’Independence Avenue

Il Secret Service, la scorta del presidente Trump, ha riferito di «una sparatoria che ha coinvolto un agente all’incrocio tra la 15esima Strada e l’Independence Avenue a Washington», hanno spiegato alcuni giornalisti in loco. I cronisti presenti alla Casa Bianca sarebbero stati invitati dal Secret Service presenti nel giardino della residenza di rientrare nella sala stampa.

Chi è il sospettato di Lipsia

La polizia ha affermato che il sospettato è un uomo tedesco di 33 anni, arrestato all’interno del veicolo dopo essersi fermato. «L’autista è stato arrestato e non rappresenta più un pericolo», hanno spiegato le autorità.

Il soggetto colpito al Washinton Monument

Gli spari sarebbero partiti al Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria tra la 15th Street e Independence Avenue non sono state rese note. Il Secret Service ha invitato a evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto.

(Foto via X da Wid_Lyman, White House – Senior Correspondent for Border Hawk News)

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