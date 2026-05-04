Usa, Boeing proveniente da Venezia urta un palo della luce e una jeep mentre atterra – Il video

Il volo United 169 è entrato in contatto con un palo della luce. Nessun ferito nella collisione

Un Boeing 767-424 di United Airlines ha urtato un palo della luce sul New Jersey Turnpike mentre atterrava all’aeroporto internazionale di Newark Liberty, ha dichiarato la Federal Aviation Administration. Il volo UA169, partito da Venezia, in Italia, con 221 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio a bordo, è atterrato in sicurezza poco dopo le 14. Non sono stati segnalati feriti. «Durante l’avvicinamento finale all’aeroporto internazionale di Newark, il volo United 169 è entrato in contatto con un palo della luce. L’aeromobile è atterrato in sicurezza, ha raggiunto il gate normalmente e non ci sono stati feriti tra passeggeri o equipaggio. Il nostro team di manutenzione sta valutando i danni all’aeromobile e indagheremo su come sia accaduto», ha dichiarato la compagnia aerea in una nota.

L’incidente

Secondo la stampa locale, sarebbe stato sfiorato anche il furgone di una panetteria che passava sull’autostrada in quel momento. L’incidente è avvenuto mentre l’autista usciva sulla superstrada a pedaggio. Sebbene il rimorchio sia rimasto illeso, la ruota dell’aereo commerciale ha sfondato il finestrino dell’autista. L’autista del camion ha subito piccole ferite a causa dell’incidente ed è attualmente in ospedale dove riceve cure.

Da un’indagine preliminare della Polizia di Stato del New Jersey è emerso che «mentre un aereo della United Airlines si stava avvicinando alla pista, una ruota di atterraggio e la parte inferiore dell’aereo sono entrati in collisione con un palo e un autoarticolato. Il palo ha poi colpito una Jeep» che stava percorrendo l’autostrada, ha fatto sapere la polizia di Stato. Il furgone della H&S Bakery «è rimasto illeso», ma «la ruota dell’aereo commerciale si è schiantata contro il finestrino del conducente», secondo quanto riferito da Chuck Paterakis, vicepresidente senior dell’azienda, che ha aggiunto: «Il conducente del furgone ha riportato lievi ferite a causa dell’incidente».