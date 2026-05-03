Ultime notizie Alex ZanardiCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
ESTERICarcereGazaGlobal Sumud FlotillaIsraelePalestina

Botte, mani legate, lividi sul volto: i racconti shock dei due attivisti della Flotilla. Oggi l’udienza in tribunale: «Fermo prolungato di altri due giorni»

03 Maggio 2026 - 12:20 Bruno Gaetani
embed
attivisti flotilla racconti shock carcere udienza tribunale
attivisti flotilla racconti shock carcere udienza tribunale
Thiago Avila e Saif Abukeshek sono in sciopero della fame, ma bevono. Ieri hanno potuto incontrare gli avvocati che li assistono nel carcere israeliano di Shikma

Sono ancora in carcere Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria partita alla volta della Striscia di Gaza con centinaia di attivisti provenienti da tutto il mondo. Ieri, i due hanno potuto incontrare le legali di Adalah, l’associazione che assiste i detenuti palestinesi in Israele nel carcere di Shikma, gestito dallo Shin Bet. Avila è un brasiliano di 39 anni, mentre Abukeshek ha 44 anni e doppio passaporto spagnolo e svedese. Entrambi si trovavano su una nave battente bandiera italiana e sequestrata in acque internazionali dalla Marina israeliana. Per quell’episodio, il team legale della Flotilla ha fatto ricorso urgente alla Corte europea dei diritti dell’uomo per contestare la mancata adozione di misure di protezione da parte dell’Italia.

I maltrattamenti

Secondo Alessandro Mantovani, inviato del Fatto Quotidiano, i due attivisti avrebbero subito maltrattamenti di ogni genere da parte delle forze dell’ordine israeliane. Avila aveva «lividi visibili sul volto», anche «intorno all’occhio sinistro» e ha raccontato di essere stato «trascinato a faccia in giù sul pavimento e picchiato così violentemente da perdere conoscenza due volte». Abukeshek, invece, ha riferito di essere stato «tenuto con le mani legate e bendato, costretto a rimanere sdraiato a faccia in giù sul pavimento dal momento della cattura fino a questa mattina, riportando lividi al volto e alle mani».

Prolungato il fermo

Secondo la testimonianza del Fatto Quotidiano, Avila e Abukeshek rappresentano i due “trofei” dell’operazione lanciata dal governo Netanyahu al largo delle coste di Creta, quando la Marina ha abbordato con lance e gommoni 22 delle 58 barche della Flotilla. Entrambi sono in sciopero della fame, ma bevono. Nella mattinata di oggi, domenica 3 maggio, sono stati portati nel tribunale di Ashkelon, dove verranno sentiti in udienza nonostante non siano state formalizzate accuse nei loro confronti. Secondo quanto riferito dall’ong israeliana per i diritti umani Adalah, l’autorità giudiziaria ha deciso di prolungare il loro fermo di due giorni.

Foto copertina: EPA/Abir Sultan | Thiago Avila, membro della Global Sumud Flotilla, nel tribunale di Ashkelon, 3 maggio 2026

Articoli di ESTERI più letti
1.

Usa-Iran, cessate il fuoco in bilico. Tajani sente Araghchi: «Teheran fermi Hezbollah e rinunci ad armi nucleari» – La diretta

2.

Da «Taco» a «Nacho», cosa significa il nuovo soprannome che fa infuriare Trump e perché c’entra lo stretto di Hormuz

3.

«L’Italia sta morendo», anche Elon Musk picchia sulla crisi demografica: «I numeri sono brutali»

4.

La guerra in Iran prosciuga le scorte Usa di missili: grossi ritardi nelle consegne all’Europa. A rischio anche le forniture per l’Ucraina

5.

Trump punisce l’Ue, dazi al 25% sulle auto: «Patti violati». L’ira di Bruxelles: «È inaffidabile»

leggi anche
global-sumud-flotilla-ricorso-italia-cedu
ESTERI

La Global Sumud Flotilla trascina l’Italia davanti alla Cedu: «Doveva proteggere gli attivisti». E intanto la missione si prepara a ripartire

Di Bruno Gaetani
global sumud flotilla
ESTERI

Arrivati a Creta gli attivisti della Flotilla, due portati in Israele e interrogati: «Sospetto terrorismo». Chi sono Saif Abu Keshek e Thiago Ávila

Di Cecilia Dardana
Flotilla, arresti
POLITICA

Israele verso il rilascio degli attivisti della Flotilla. La risposta a Meloni dopo l’accusa di «arresti illegali». Il video per dimostrare che stanno tutti bene

Di Giovanni Ruggiero
Global Sumud Flotilla bloccata aprile 2026
ESTERI

Flotilla, chi sono gli italiani fermati da Israele: i pochi veterani e i tanti esordienti. A bordo anche un giornalista – I video

Di Giovanni Ruggiero