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«L’Italia sta morendo», anche Elon Musk picchia sulla crisi demografica: «I numeri sono brutali»

02 Maggio 2026 - 10:51 Cecilia Dardana
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Musk rilancia i dati del 2025: il record negativo di nascite dall'Unità a oggi e il crollo della fecondità a 1,14 figli per donna. Cosa fare invertire rotta

«L’Italia sta morendo e i numeri sono brutali». Elon Musk torna a colpire sul nervo scoperto del Paese e lo fa senza usare giri di parole. Commentando un’infografica su X con un secco «il trend continua», il miliardario ha rilanciato i dati che certificano il definitivo crollo demografico della penisola: nel 2025 le nascite sono scese a quota 355.000, il livello più basso mai registrato dal 1861 a oggi. Una cifra che, confrontata con i 652.000 decessi dello stesso anno, scava una voragine di quasi 300.000 persone svanite nel nulla in soli dodici mesi.

Il tasso di fecondità

Il cuore del problema, secondo l’analisi rilanciata da Musk, risiede in un tasso di fecondità scivolato a 1,14 figli per donna, una statistica che condanna l’Italia a un invecchiamento irreversibile, essendo ben lontana dal 2,1 necessario per mantenere stabile la popolazione. Per il magnate di Tesla non si tratta di una crisi passeggera, ma di un «collasso a lungo termine» che mette in discussione la tenuta stessa dello Stato: dalla forza lavoro in contrazione al sistema pensionistico prossimo al default, fino alla scomparsa di intere regioni.

Il punto di non ritorno

Nel post diventato virale in pochi minuti, Musk sottolinea come l’Italia sia oggi il «segnale d’allarme più chiaro» per l’intero Occidente. Senza un’inversione di rotta immediata o, in alternativa, un’immigrazione massiccia, la società italiana è destinata a ridursi a un ritmo sempre più accelerato. Una posizione, quella di Musk, che riaccende il dibattito politico sulla natalità, proprio mentre i numeri dell’Istat confermano che il “punto di non ritorno” è ormai pericolosamente vicino.

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