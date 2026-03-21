«Musk ha ingannato gli azionisti di Twitter», la sentenza negli Usa e l’accusa caduta: cosa rischia ora il miliardario

La sentenza arriva da una tribunale californiano alla vigilia del compleanno del social fondato vent'anni fa. L’imprenditore è stato assolto dall’accusa più grave di frode

Elon Musk ha ingannato gli azionisti di Twitter, poi ribattezzato X. È ciò che sostiene una giuria federale della California, che accusa l’imprenditore di aver contribuito a far crollare il prezzo delle azioni della piattaforme per poter poi rinegoziare o rinunciare all’acquisizione da 44 miliardi di dollari avviata nel 2022. I legali del miliardario non hanno rilasciato commenti, ma hanno già annunciato che faranno ricorso contro la sentenza definita una «battuta di arresto».

La causa e il processo durato tre settimane

Per i giudici del tribunale di San Francisco – scrive la Bbc – Musk ha pubblicato dichiarazioni fuorvianti in grado di influenzare negativamente il mercato, contribuendo al calo del titolo durante i mesi tra maggio e ottobre 2022, quando il valore sarebbe sceso da circa 8 a 3 dollari per azione. La giuria avrebbe inoltre ritenuto che tali comunicazioni abbiano avuto un impatto diretto sul prezzo delle azioni, violando le norme sui titoli che vietano informazioni false o ingannevoli agli investitori. L’imprenditore è invece stato assolto dall’accusa più grave di frode.

Che cosa rischia Musk con la sentenza

Sul fronte dei risarcimenti, la questione resta ora aperta. Se la decisione dovesse essere confermata, Musk potrebbe essere chiamato a pagare compensazioni potenzialmente molto elevate agli investitori danneggiati, con stime che possono arrivare fino a 2,6 miliardi di dollari. Il verdetto dei giudici è arrivato venerdì, alla vigilia del ventesimo compleanno di Twitter. Era infatti il 21 marzo 2006 quando, con un messaggio essenziale – Just setting up my twittr – prendeva il via l’avventura del social network. Un debutto quasi ingenuo, lontano anni luce dalle battaglie legali, finanziarie e mediatiche che oggi ne segnano il destino.

Foto copertina: ANSA/GIAN EHRENZELLER | Elon Musk al World Economic Forum a Davos, in Svizzera, 22 gennaio 2026

