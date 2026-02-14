Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale

14 Febbraio 2026 - 06:17 Alessandro D’Amato
L'uomo di Musk in Italia ha investito un giovane il 31 gennaio scorso a Roma. Poi ha chiamato i soccorsi. Le indagini sono in corso

Andrea Stroppa, plenipotenziario di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale a Roma. Era lui a guidare la Smart che il 31 gennaio ha travolto e ucciso Mirco Garofano, studente di 18 anni residente nel comune di Artena. Le indagini della polizia municipale sono ancora in corso. L’incidente è avvenuto al Collatino. Stroppa, 32 anni, era sulla sua Smart su via Filippo Fiorentini. Avrebbe travolto il 18enne che stava attraversando la strada. Poi si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Della storia parla oggi Il Messaggero.

Andrea Stroppa e l’indagine per omicidio stradale

Stroppa è stato poi portato in ospedale per i test. Al passaggio della Smart la vittima stava attraversando la strada. Ma restano punti oscuri, come il punto d’impatto. A causa dell’urto, il corpo del ragazzo era infatti stato sbalzato per oltre dieci metri. Per i vigili non era stato quindi possibile stabilire in che punto di via Filippo Fiorentini il 18enne avesse iniziato l’attraversamento pedonale. Forse ha attraversato la carreggiata a tre corsie scavalcando lo spartitraffico. Gli investigatori hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I periti stanno analizzando gli impianti semaforici della strada. Sono state subito richieste le perizie tecniche sulla macchina coinvolta nell’investimento mortale.

L’autopsia e i testimoni

Per Garofano è stata disposta l’autopsia. Un primo esame aveva determinato che lo studente aveva fatto un volo di dieci metri prima di finire a terra sbattendo la testa. Ci sono testimoni: sono gli automobilisti che percorrevano via Fiorentini in quel momento. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, Garofano quel sabato sera era nella Capitale perché avrebbe dovuto incontrare alcuni amici. Un appuntamento a cui però lo studente non è mai arrivato, travolto e ucciso sul colpo.

