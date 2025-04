Rogo Tesla a Roma, Andrea Stroppa sotto scorta

La decisione presa subito dopo l'attentato incendiario. La procura segue la pista anarchica

Andrea Stroppa, considerato il referente di Elon Musk in Italia, è sotto scorta. Lo scrive il quotidiano La Repubblica. La decisione sarebbe stata presa nei giorni successivi all’attentato incendiario che, nella notte del 31 marzo, ha colpito il Tesla Center di via Serracapriola, a Roma. Il rogo doloso ha visto la distruzione di 16 auto. La procura sta indagando. Si parla di una mano anarchica. Nel gennaio 25 Stroppa aveva rifiutato la scorta dopo alcune minacce di morte.

Capitolo

Dalle critiche aperte a Fratelli d’Italia per il ddl Spazio alla difesa a spada tratta del suo mentore Musk, Stroppa negli ultimi mesi è entrato sempre più prepotentemente tra i protagonisti del dibattito politico e social. Di pari passo, in fin dei conti, con il boom di popolarità (e non) dello stesso Elon Musk da quando si è legato a doppio nodo con l’amministrazione Trump. Stroppa, in particolare sul social X e raramente di persona, è assurto a vero e proprio portavoce del miliardario, interprete delle sue volontà imprenditoriali e politiche. Fino a scontrarsi apertamente con partiti e organi di stampa, come Corriere della Sera.