Elon Musk e l’Italia? Andrea Stroppa svela gli obiettivi del miliardario: «Guarda al nostro paese con speranza»

Secondo il referente italiano dell'imprenditore ora è il momento per puntare maggiormente su auto elettriche, Starlink e non solo

«Se l’Italia sarà più forte nelle relazioni con gli Stati Uniti lo si deve a un imprenditore che invece di guardare al business – governo sfavorevole ad auto elettriche, burocrazia di anni per frequenze Starlink – guarda nostro Paese con speranza. Grazie Elon Musk». Sono queste le parole che Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk affida a un post su X nel giorno dell’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, della cui amministrazione farà parte anche l’imprenditore sudafricano. Suo sarà il ruolo di capo del dipartimento per l’efficienza governativa, abbreviato in Doge.

Musk ha già promesso grandi cambiamenti oltreoceano, ma negli ultimi mesi si è interessato anche all’Europa. E lo ha ribadito anche qualche decina di ore fa con uno stringato post su X. «Da Maga a Mega: Make Europe Great Again», ha scritto l’imprenditore che è stato molto critico del governo tedesco e di quello britannico, mentre in questi mesi ha più volte dimostrato apprezzamento di quello italiano. E la premier Giorgia Meloni è tra i pochi leader stranieri invitati all’insediamento di Trump. E questo può esser un buon fattore. «Puntare a aumentare export di merce italiana negli Stati Uniti da 67 a 100 miliardi di euro. Incrementare import da 25 a 70 miliardi», spiega Stroppa nei commenti su X.

I tempi lunghi per Starlink e le auto elettriche

Lo ha fatto prescindendo, sostiene Stroppa, dai lunghi tempi per l’implementazione di Starlink, che l’Italia potrebbe introdurre oltre che per le comunicazioni civili anche per quelle istituzionali con un contratto da 1,5 miliardi che secondo un’indiscrezione di Bloomberg, sarebbe nelle sue fasi finali. Stroppa critica anche la posizione dell’Italia sul blocco della vendita di auto con motori inquinanti dal 2035 nel territorio dell’Ue, che il governo vorrebbe posticipare o edulcorare per continuare a permettere la commercializzazione di veicoli a benzina e diesel anche oltre quella data. Mossa che potrebbe ridurre l’appetibilità dei modelli elettrici, tra cui le Tesla di Elon Musk.