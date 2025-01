Giorgia Meloni da Donald Trump: i tre fedelissimi con lei. La versione di Salvini sulla cerimonia: «Non ci sarà, è alle prese con le ferrovie»

La cerimonia di insediamento del presidente eletto è in programma lunedì 20 gennaio alla Capital One Arena

A rendere omaggio al presidente-bis Donald Trump andrà la premier Giorgia Meloni. Il leader della Lega Matteo Salvini ha deciso di rimanere in Italia a fare il ministro dei Trasporti. Non presenzierà alla cerimonia d’insediamento del tycoon alla Capital One Arena «alla luce di quanto sta emergendo sul fronte ferrovie dopo l’esposto del gruppo Fs e la denuncia per attentato ai trasporti confermata in queste ore», si legge nella nota del partito, che parteciperà invece con Paolo Borchia (capodelegazione del partito al Parlamento europeo. Quest’ultimo si recherà negli Usa «insieme ad altri esponenti del gruppo dei Patrioti», precisa ancora il comunicato.

Dopo neanche 15 giorni Meloni – che ha molto gradito l’invito informale del presidente eletto – tornerà dunque negli States dopo la visita lampo a Mar-a-Lago per parlare del caso della giornalista Cecilia Sala. Ma questa volta non sarà da sola: altri tre deputati di Fratelli d’Italia – da quanto risulta a Repubblica – saranno con lei. Andrea di Giuseppe, politico vicino a Trump tanto da aver seguito la notte elettorale del 5 novembre in Florida, Carlo Fidanza, europarlamentare meloniano e vicepresidente esecutivo di Ecr e Domenico Giordano, in veste di segretario generale dei Conservatori europei. Meloni potrebbe essere l’unico capo di governo europeo, forse affiancata dal premier ungherese Viktor Orban.

Chi sarà presente (e chi no)

Saranno presenti, come da tradizione, il presidente uscente Joe Biden e la moglie Jill, e la vicepresidente uscente Kamala Harris. Ci sarà anche Barack Obama, ma senza Michelle. Fra gli ex presidenti saranno alla cerimonia anche George W. Bush, insieme all’ex First Lady Laura Bush, e Bill Clinton, accompagnato dalla moglie ed ex Segretario di Stato Hillary Clinton. Ad aver confermato sarebbe anche il presidente dell’Argentina Javier Milei. Per la Cina non ci sarà il presidente Xi Jinping, tra gli invitati, ma il suo vice, Han Zheng. Mentre dal Regno Unito arriverà il leader e fondatore del Brexit Party Nigel Farage e dalla Francia il politico anti-immigrazione Eric Zemmour. Sul fronte tech, oltre al futuro membro dell’amministrazione americana Elon Musk, ci saranno anche il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg e quello di Amazon Jeff Bezos. Attesi anche il ceo di Tik Tok Shou Zi Chew che – secondo The New York Times, siederà «in una posizione d’onore sul palco» – il ceo di OpenAI Sam Altman, quello di Apple Tim Cook, l’ad di Google Sundar Pichai e Xavier Niel, patron di Iliad.

La cerimonia

La cerimonia d’insediamento si terrà al chiuso, e non all’aperto come avviene di consuetudine, a causa delle basse temperature che lunedì 20 gennaio scenderanno fino a meno 12 gradi, con una massima di meno cinque senza contare i venti. L’ultimo presidente a celebrare l’insediamento all’interno era stato Ronald Reagan nel 1985. Le autorità attendono circa 200 mila persone, tra leader politici ed esponenti delle industrie, oltre a migliaia di supporter di Trump e di persone che invece si riuniranno per protestare.