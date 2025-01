Trump e Xi Jinping rompono il ghiaccio, la telefonata prima dell’insediamento: «Renderemo il mondo più sicuro»

Secondo il leader Usa i due, che non si parlavano al telefono dal 2021, avrebbero discusso di commercio, Fentanyl e TikTok

Il quasi presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping si sono parlati al telefono per la prima volta dal 2021. Anticipando di tre giorni l’insediamento del presidente eletto degli Usa, come detto da Trump sulla propria piattaforma Truth, i due leader hanno già iniziato a interloquire di «bilanciamento del commercio, Fentanyl e TikTok». Quest’ultimo, come ribadito oggi dalla Corte Suprema, deve trovare un acquirente americano, o verrà bloccato negli Usa. «La telefonata è stata molto positiva sia per la Cina che per gli Stati Uniti. Mi aspetto che risolveremo molti problemi insieme, e a partire da subito. Il presidente Xi e io faremo tutto il possibile per rendere il mondo più pacifico e sicuro», ha aggiunto Trump. Nelle scorse ore, la Cina ha fatto sapere che Xi ha cordialmente declinato l’invito del presidente eletto alla cerimonia inaugurale del suo secondo mandato, alla quale sarà presente invece il vicepresidente della Cina Han Zeng.

Pechino: «Gli Usa siano prudenti su Taiwan»

Rispondendo un mese dopo l’invito ufficiale, un portavoce di Pechino ha fatto sapere che la Cina «è pronta a collaborare con il nuovo governo degli Stati Uniti per migliorare il dialogo e la comunicazione, gestire adeguatamente le differenze, espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, perseguire congiuntamente relazioni Cina-Stati Uniti stabili, sane e sostenibili e trovare il modo giusto affinché i due paesi possano andare d’accordo tra loro». Un avvertimento è arrivato però sul tema di Taiwan, nazione indipendente che la Cina considera parte del proprio territorio, attorno a cui da anni si prodiga in dimostrazioni di forza dispiegando aerei e navi da guerra. «Il tema riguarda la sovranità nazionale e l’integrità territoriale della Cina», ha detto Xi a Trump. Per questo, «la parte americana deve affrontarla con prudenza», ha aggiunto.

