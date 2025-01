Trump e la sua versione fake della chiacchierata con Obama: la frasi su Biden e le risate alle spalle di Kamala Harris – Il video

Al funerale di Jimmy Carter i due erano seduti vicini. Hanno scambiato alcune battute ridendo e suscitando la curiosità degli osservatori

«Sapevo che avresti vinto». A dirlo con tono serio e sereno è Barack Obama a Donald Trump, in un video pubblicato dal presidente eletto, che fra una settimana farà il suo insediamento alla Casa Bianca. Le clip sono quelle dei funerali di Jimmy Carter – presidente degli Usa dal 1977 al 1981 – durante i quali il leader democratico e quello repubblicano erano seduti fianco a fianco e si sono scambiati alcune battute senza trattenere le risate. L’inaspettata scena ha suscitato la curiosità di molti che si sono chiesti cosa si siano detti i due ex presidenti.

«Dovremmo incontrarci per discutere»

La risposta non è di certo quella che si vede nel video di Trump, dato che le voci sono chiaramente generate artificialmente. «Chiunque l’avrebbe battuta», risponde il tycoon a Obama riferendosi a Kamala Harris, seduta nella fila di fronte a loro. «Sai cos’è successo? Il fatto è che Biden non se ne voleva andare», ribatte Obama. E aggiunge: «Ho fatto quel che potevo per aiutarla, ma era terribile». «Sai cosa ho notato -dice Trump – che Hillary mi odia ancora tantissimo». «Dovremmo incontrarci per discutere», convengono i due. Prima di lanciarsi in altri commenti su Kamala Harris: «Ho sentito che ha perso il treno», dice Trump. «Credo anche io», conferma Obama.