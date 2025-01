Tutti si chiedono cosa abbia detto Trump a Obama. I due parlano a lungo e ridono ai funerali di Jimmy Carter – Il video

I due sembrano avere una lunga conversazione

Stanno diventando virali sui social, rimbalzando nelle varie emittenti tv (tra cui Nbc), le inquadrature tra l’ex presidente Barack Obama e il presidente eletto Donald Trump. I due sembrano avere una lunga conversazione, sorridendo e ridendo, al funerale dell’ex presidente statunitense Jimmy Carter. In tanti si chiedono cosa il repubblicano abbia detto al democratico. Trump e Obama erano seduti accanto a George e Laura Bush, qualche posto più in là di Bill e Hillary Clinton, e subito dietro la vicepresidente Harris e suo marito, Doug Emhoff.

What did Trump just tell Obama? pic.twitter.com/TktdzFEe2V