Francia, studente uccide una compagna di scuola a coltellate e ne ferisce altri tre. Macron: «Rispetto per il coraggio dei professori»

L'aggressione in un liceo privato di Nantes è stata fermata dagli insegnanti. Stando a quanto scrive "Le Parisien", il giovane avrebbe inviato a tutti gli studenti un manifesto di 13 pagine in cui criticava l'attuale sistema globale

Uno studente di un liceo di Nantes, nell’ovest della Francia, ha accoltellato tre compagni di scuola: una studentessa è rimasto uccisa e altri tre giovani sono stati feriti. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. I fatti sono avvenuti attorno alle 12.30, durante le pausa per il pranzo, – riporta Le Monde – quando uno studente armato di coltello si è avventato contro quattro compagni di scuola prima che il personale di sorveglianza e i professori riuscissero a immobilizzarlo. Secondo i media francesi, il responsabile – che ha solo 15 anni – era già stato protagonista di episodi aggressivi ma non aveva denunce di polizia: prima di arrendersi alla polizia avrebbe chiesto agli agenti di sparargli.

Il manifesto contro il sistema globale

Stando a quanto scrive Le Parisien, il giovane avrebbe inviato via email a tutti gli studenti un manifesto di 13 pagine in cui criticava l’attuale sistema globale, definendolo distruttivo per l’umanità e il pianeta. Sul posto è arrivato il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau: «Come molti francesi, sono scioccato e profondamente inorridito da tutta questa violenza. Sconvolto da questa ferocia. Come tanti francesi, non posso accettare che questi luoghi di vita diventino luoghi di barbarie e di morte. Questa tragedia non è un fatto di cronaca, è una questione sociale», ha concluso. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha invece elogiato su X il «coraggio» degli insegnanti. «Rivolgo i miei pensieri commossi alle famiglie, agli studenti e a tutta la comunità educativa, con cui la Nazione condivide lo shock e il dolore. Con il loro intervento, alcuni insegnanti hanno probabilmente impedito ulteriori tragedie. Il loro coraggio merita il massimo rispetto», si legge nel post.

Il liceo privato

Notre-Dame-de-Toutes-Aides, il nome della scuola privata, accoglie circa 2mila studenti. La direzione dell’Istituto ha inviato un messaggio ai genitori, che Afp ha potuto visionare: «Un incidente grave, un’aggressione con coltello, si è verificato oggi durante l’ora di pranzo, che ha portato all’attivazione del piano di sicurezza speciale e all’immediato confinamento degli studenti all’interno della scuola». Verso le 16:30 di oggi – giovedì 24 aprile – dopo molte ore trascorse in palestra, gli studenti hanno potuto riunirsi coi genitori.