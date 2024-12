Usa, spari in una scuola cristiana: 2 vittime. Il killer sarebbe uno studente minorenne

La tragedia all'Abundant Life di Madison (Wisconsin). Anche l'autore dell'assalto sarebbe morto, forse suicida

È di tre vittime il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola cristiana di Madison, nello Stato del Wisconsin (Usa). Si tratta dell’Abundant Life, un istituto che ha classi dalle elementari alle superiori. Tra le vittime ci sarebbe anche il presunto aggressore, uno studente minorenne secondo le prime informazioni. L’ipotesi al momento è che questi si sia suicidato, dal momento che gli agenti intervenuti non hanno aperto il fuoco, ha detto il capo della polizia Shon Barnes. Le autorità non hanno ancora rivelato se tra gli altri deceduti ci siano studenti, genitori o membri dello staff.

La sparatoria

La sparatoria è avvenuta nella tarda mattinata statunitense nella città di Madison. Il Dipartimento di polizia di Madison, fa sapere la Cnn, si rifiuta di fornire dettagli sulle persone uccise in attesa di contattare le famiglie delle vittime. L’intervento della polizia è stato tempestivo perché nelle vicinanze della scuola i medici del Dipartimento di Polizia si stavano allenando: «Hanno lasciato immediatamente il centro di addestramento e sono venuti qui, facendo in tempo reale ciò per cui si stavano esercitando», ha detto il capo della polizia Barnes in una conferenza stampa.

