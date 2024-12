50 Cent su Instagram annuncia un documentario su Luigi Mangione: «Mi piace questo killer»

Il post è stato poi cancellato. Il rapper ha già annunciato la lavorazione per Netflix di un altro documentario ma sulla vicenda Puff Daddy e i crimini sessuali dei quali è accusato

«Non lo so, mi piace un po’ questo killer. Mi dispiace che le cose stiano andando in questo modo, ma sto facendo un documentario su di lui, è speciale! Mi scuso in anticipo con chiunque non capisca», sono queste le parole pubblicate da 50 Cent su Instagram. Il killer in questione è Luigi Mangione, l’italo-americano arrestato per l’omicidio del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson. Anche il rapper newyorkese dunque viene colto dal trend dei social in favore del ragazzo che avrebbe dichiarato, una volta fermato ad Altoona, Pennsylvania, che era una cosa che «andava fatta». Curtis James Jackson III, così all’anagrafe 50 Cent, ha poi rimosso il post dal proprio profilo Instagram, dato che, immaginiamo, se tanti sono quelli che si stanno schierando dalla parte dell’omicida come se fosse un eroe moderno che ha fatto un gesto concreto contro il rappresentante di un colosso delle assicurazioni mediche, argomento assai scottante da quelle parti, sono altrettanti quelli che naturalmente non condividono l’omicidio come soluzione al problema. La volontà da parte di 50 Cent di girare un documentario sulla vicenda stupisce fino ad un certo punto, infatti il rapper ha già annunciato la lavorazione per Netflix di un altro documentario ma sulla vicenda Puff Daddy e i crimini sessuali dei quali è accusato.