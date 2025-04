Trump a Putin: «Vladimir stop! Basta con gli attacchi». Almeno 12 morti dopo i bombardamenti russi su Kiev

Zelensky interrompe la visita in Sudafrica. L'Ue condanna i raid sulla capitale: «Il vero ostacolo alla pace è Mosca». La Russia replica: «Colpito sito militare»

Sale a dodici il bilancio delle vittime del massiccio attacco missilistico russo su Kiev. I soccorritori hanno estratto i corpi di altri due civili sotto le macerie di un edificio residenziali nel quartiere di Svyatoshynskyi. A riferirlo è il portavoce della direzione principale del servizio di emergenza statale della capitale ucraina, Pavlo Petrov, all’Ukrainian Pravda. Sull’ennesimo raid da parte di Mosca è intervenuto il presidente Usa, Donald Trump, chiedendo all’omologo russo, Vladimir Putin, di cessare le ostilità. «Non sono contento degli attacchi russi a Kiev. Non necessari, e in un pessimo momento. Vladimir, STOP! Muoiono 5000 soldati a settimana. Facciamo in modo che l’accordo di pace si concluda!», scrive Trump su Truth. Secondo il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky – che ha ribadito ancora una volta che l’Ucraina non cambierà idea sulla Crimea – la Russia con suoi bombardamenti cerca di «esercitare pressione sugli Stati Uniti». Nei raid su Kiev, i russi dicono invece di «aver presa di mira industrie del settore militare. I bombardamenti – afferma in una nota il ministero della Difesa – hanno colpito «imprese nei settori dell’aviazione, dei missili e dello spazio, dell’ingegneria meccanica e dei veicoli blindati, nonché per la produzione di carburante per missili e polvere da sparo».

La condanna dell’Ue

Anche l’Unione europea ha condannato gli attacchi, puntando il dito contro Putin, che «afferma di cercare la pace», poi lancia «un attacco aereo contro Kiev», ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas.«Questa non è una ricerca della pace, ma una sua presa in giro. Il vero ostacolo non è l’Ucraina, ma la Russia, i cui obiettivi bellici non sono cambiati», sottolinea. Quanto a «possibili concessioni», la posizione dell’Ue «è chiara», ha detto il portavoce della Commissione Ue Guillaume Mercier nel briefing quotidiano con la stampa. «Spetta all’Ucraina decidere le condizioni effettive per la pace. E nulla sull’Ucraina, senza l’Ucraina», con «il mantenimento dell’indipendenza, della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina», conclude. Dello stesso tono il commento del presidente francese Emmanuel Macron secondo il quale «gli americani devono prendersela soltanto con una persona, il presidente Putin», ha detto il leader di Parigi parlando con i giornalisti durante la visita in corso in Madagascar. Macron ha poi parlato dell’«irritazione degli americani» che – secondo lui – «deve riguardare soltanto una persona: il presidente Putin».

Media: «Usa vogliono che Putin accetti diritto difesa Kiev»

Gli Stati Uniti chiederanno a Mosca di accettare il diritto dell’Ucraina ad avere il proprio esercito e un’industria della difesa nell’ambito dell’accordo di pace. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l’amministrazione Trump intende chiedere alla Russia anche di restituire la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Foto copertina: ANSA / SERGEY DOLZHENKO | Le operazioni di soccorso dopo il massiccio attacco missilistico russo su Kiev, 24 April 2025