Ucraina, il Financial Times: «Putin ha offerto di fermare la guerra». Cosa prevede la proposta di pace che stuzzica Trump (ma non gli europei)

Il presidente russo sarebbe pronto a rinunciare alle sue pretese sulle quattro regioni ucraine parzialmente occupate. In cambio, vuole che gli Stati Uniti riconoscano la Crimea come russa

Vladimir Putin ha offerto di mettere in pausa la sua invasione dell’Ucraina lungo l’attuale linea del fronte. Lo riporta il Financial Times, secondo cui l’offerta del Cremlino si inserisce nell’ambito degli sforzi per raggiungere un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti di Donald Trump. Il quotidiano britannico, che cita fonti anonime, scrive che la proposta di Mosca sarebbe stata presentato dallo stesso Putin a Steve Witkoff, inviato speciale di Trump, durante il suo ultimo viaggio a San Pietroburgo. Secondo le stesse fonti citate dal Financial Times, l’Unione europea si sarebbe mostrata piuttosto scettica, poiché teme che la concessione serva solo a non inimicarsi Trump e strappare ulteriori concessioni in futuro.

L’offerta di Putin e la pressione di Trump su Kiev

L’offerta di fermare momentaneamente l’invasione dell’Ucraina non è l’unica proposta fatta da Putin a Washington. Il leader del Cremlino, sempre secondo la ricostruzione del Financial Times, avrebbe detto a Witkoff di essere pronto a rinunciare alle sue pretese sulle aree delle quattro regioni parzialmente occupate che rimangono sotto il controllo di Kiev. In cambio, Mosca vuole che gli Stati Uniti riconoscano la Crimea come russa, insieme a un altro riconoscimento del fatto che il Cremlino controlla de facto alcune parti delle quattro regioni contese all’Ucraina. «C’è molta pressione su Kiev in questo momento affinché rinunci a qualcosa in modo che Trump possa proclamare la vittoria», afferma una delle fonti del giornale britannico.

Il Cremlino: «Aperti a trattative dirette con Zelensky»

In attesa di capire quale sarà la risposta di Usa, Ue e Ucraina all’offerta di Putin, il Cremlino è andato anche oltre, dicendosi disposto ad avere colloqui diretti con Kiev, senza intermediari. Lo ha assicurato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, aggiungendo che in questo momento non ci sono piani concreti per i negoziati sulla sospensione degli attacchi contro obiettivi civili. Se Kiev «rimuoverà certi ostacoli», ha aggiunto Peskov, Putin è disposto a discuterne direttamente con il suo omologo russo Volodymyr Zelensky.

Foto copertina: EPA/Kristina Kormilitsyna | Il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro al Cremlino, 22 aprile 2025