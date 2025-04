Ucraina, tregua scaduta: la Russia torna a bombardare. E gli Usa vogliono da Kiev una risposta sulla pace

Colpite le regioni di Dnipropetrovsk e Mykolaiv. Trump vuole progressi nel piano entro questa settimana. Altrimenti gli Usa molleranno tutto

Scaduta la tregua annunciata dal presidente russo Vladimir Putin sono ripresi questa mattina i raid aerei sull’Ucraina orientale meridionale. Lo hanno reso noto funzionari regionali dopo che Kiev e Mosca si sono accusate a vicenda di aver violato la tregua pasquale annunciata sabato da Putin. Sirene di allarme antiaereo sono suonate anche a Kiev. «L’esercito russo ha lasciato droni sulla regione’», ha scritto il governatore regionale di Dnipropetrovsk Sergiy Lysak said su Telegram. Nell’attacco è stata danneggiata una casa e un incendio è scoppiato in un magazzino alimentare, ma non sono stati segnalati feriti.

La trattativa

Anche Vitaliy Kim, governatore della regione meridionale di Mykolaiv, ha segnalato la ripresa dei raid russi. «La mattina del 21 aprile, verso le 4:57, il nemico ha attaccato la città con i missili. Non ci sono vittime o danni», ha affermato. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di oltre duemila violazioni della tregua di Pasqua. Intanto il Wall Street Journal fa sapere che gli Usa valutano l’opzione di creare un territorio neutrale attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La proposta farebbe parte della trattativa per la risoluzione del conflitto tra Kiev e Mosca. Tra le altre idee avanzate c’è anche il potenziale riconoscimento da parte degli Stati Uniti dell’annessione della Crimea e l’esclusione della prospettiva dell’adesione Ucraina alla Nato.

Il documento

Secondo fonti occidentali, le idee sono state delineate in un documento riservato presentato a Parigi da alti funzionari dell’amministrazione Trump alle loro controparti ucraine. E sono state condivise anche con alti funzionari europei durante l’incontro di questa settimana. Gli Stati Uniti sono ora in attesa della risposta di Kiev. Che dovrebbe arrivare in occasione di un incontro tra statunitensi, ucraini ed europei a Londra nel corso di questa settimana a Londra. Se le posizioni di Stati Uniti, Europa e Ucraina dovessero convergere, potrebbero essere presentate delle proposte a Mosca.

Accettare alcune delle idee dell’amministrazione Trump potrebbe rivelarsi difficile per Kiev, dato che l’Ucraina ha rifiutato rivendicazioni legali su parte del suo territorio. Per fare pressione sulle due parti in conflitto, il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato venerdì che l’amministrazione Usa potrebbe sospendere i propri sforzi negoziali se non si faranno progressi sulle questioni fondamentali nelle prossime settimane.