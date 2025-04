La tregua di Putin a Pasqua traballa, perché Zelensky non gli crede: «Dopo il suo annuncio 387 bombardamenti»

Kiev rilancia la proposta di estendere il cessate il fuoco per 30 giorni. Secondo il presidente ucraino, la tregua annunciata dal presidente russo non è mai davvero iniziata. La calma relativa dalle prime ore della domenica pasquale

La breve tregua di Pasqua voluta da Vladimir Putin sembra reggere in buona parte dell’Ucraina. Per quanto i russi non avrebbero del tutto smesso di combattere, secondo quanto denuncia Kiev. Dalla mattina di Pasqua, spiega Volodymyr Zelensky su Telegram, «possiamo dire «che l’esercito russo sta cercando di creare un’impressione generale di cessate il fuoco». Restano però singoli «tentativi di avanzare e infliggere perdite all’Ucraina in alcuni luoghi».

Gli attacchi russi dall’inizio della tregua di Pasqua

Sulla base del rapporto del capo dell’esercito ucraino, Oleksandr Sirski, Zelensky dice che ci sono stati diversi assalti in aree del Donetsk e in una zona del fronte di Zaporizhzhia. Non sono mancati attacchi anche la mattina di Pasqua: «Si sono già verificati 59 bombardamenti russi e cinque operazioni d’assalto da parte di unità russe in varie zone della linea del fronte – dice Zelensky – Si è verificato uno scontro a fuoco nell’area di Starobilsk, tre scontri a fuoco in direzione Pokrovske e Novopavlivske nell’area di Donetsk e uno in direzione Zaporizhzhia nella zona di Stepeve. Decine di applicazioni Fpv da parte del nemico». Gli attacchi si sono registrati anche nella regione russa del Kursk. «Tra le 18:00 di ieri e le 00:00 di oggi – continua il presidente ucraino – si sono verificati 387 bombardamenti e 19 attacchi da parte dell’esercito russo. I russi hanno utilizzato i droni 290 volte».

La sfida ucraina sulla tregua a 30 giorni

Zelensky ha ribadito che l’esercito ucraino continuerà a reagire in modo speculare a quello russo: agli attacchi delle truppe di Mosca, gli ucraini risponderanno «come il nemico merita in specifiche circostanze di combattimento». E rilancia la proposta di estendere a 30 giorni la tregua iniziata con la Pasqua ortodossa e che dovrebbe concludersi alla mezzanotte di Pasquetta. Idea sulla quale il Cremlino al momento non si è espresso.