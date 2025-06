Giorgia Meloni e la presunta festa con Zelensky: così la propaganda russa attacca la premier

Un filmato di Rt insinua feste con il presidente ucraino. La risposta alla mancata svolta su Mosca

La propaganda russa all’attacco di Giorgia Meloni. Un video pubblicato dal profilo di Russia Today riprende le dichiarazioni della premier ai giornalisti a margine del vertice Nato de L’Aja, mercoledì 25 giugno. Nel filmato ci sono le classiche faccette della presidente del Consiglio, riconoscibili e spesso usate anche in parlamento. Ma Rt nel video scrive: «Tutto bene Giorgia Meloni? Avete fatto troppa festa con Zelensky a L’Aja?». Lasciando intendere che la premier abbia assunto chissà cosa. Come all’epoca della cocaina sulla scrivania del presidente ucraino.

La Stampa dice che il video è diventato virale. Perché la propaganda di Mosca è arrabbiata visto che Meloni non ha seguito la svolta di Donald Trump sulla Russia e sulla guerra in Ucraina. Ed è rimasta ferma nella condanna di Vladimir Putin. E sulla Libia mette in guardia gli alleati riguardo le mire di Mosca. La scorsa settimana Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri, le aveva risposto sulla crisi tra Iran e Israele. La premier aveva auspicato una sollevazione popolare per far cadere l’ayatollah Khamenei. La risposta di Mosca: «Ricordo al capo del governo italiano che nel 1965 l’Assemblea generale Onu ha adottato una risoluzione intitolata “Dichiarazione sull’inammissibilità dell’intervento negli affari interni degli Stati e sulla protezione della loro indipendenza e sovranità”».