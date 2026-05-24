Raffica di razzi e droni russi su Kiev, Putin lancia anche il supermissile Oreshnik (che minaccia l’Europa): in volo caccia polacchi – La diretta

Nella durissima rappresaglia russa contro l'Ucraina dell'ultima notte, il Cremlino ha dato il via libera all'uso del missile balistico capace di colpire il territorio europeo, con un raggio di circa 5mila chilometri. L'attacco «eccezionale» era stato anticipato anche da un'allerta dell'ambasciata Usa a Kiev

La Russia ha sferrato uno degli attacchi più pesanti nell’ultimo anno contro l’Ucraina nella notte tra il 23 e il 24 maggio. L’assalto si è concentrato soprattutto sulla capitale Kiev. Sarebbero stati lanciati da parte russa oltre 50 missili e più di 700 droni a ondate: la prima intorno all’una di notte ora locale, le altre tra le 3 e le 5 del mattino. Il bilancio provvisorio diffuso dalle autorità è di una vittima e 24 feriti, dei quali 13 ricoverati negli ospedali della capitale e tre nei comuni della cintura. Il sindaco Vitali Klitschko ha segnalato danni ad almeno sette palazzi residenziali nei quartieri di Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi e Pecherskyi, oltre a un supermercato, un centro commerciale, un palazzo direzionale, un dormitorio, una stazione di servizio, un garage e diversi magazzini. Raid russi hanno colpito civili anche nelle regioni di Odessa e Kharkiv.

Il missile Oreshnik e caccia polacchi in volo

Laeronautica della Polonia ha fatto decollare caccia polacchi e alleati per blindare lo spazio aereo nazionale. L’offensiva è arrivata a poche ore di distanza dall’avvertimento del presidente Volodymyr Zelensky, che aveva parlato di segnali concreti di un attacco combinato su larga scala con il possibile impiego del missile a medio raggio Oreshnik, che ha un raggio di circa 5mila chilometri: «Stiamo osservando segnali di preparazione per un attacco combinato sul territorio ucraino, inclusa Kiev, che coinvolgerà vari tipi di armamenti. Le armi a medio raggio specificate potrebbero essere utilizzate in un simile attacco», le sue parole, accompagnate dall’invito ai cittadini a restare vigili. Anche l’ambasciata statunitense a Kiev aveva diramato un avviso «riguardo a un potenziale attacco aereo di notevole entità» nelle 24 ore successive, senza però indicare gli armamenti attesi. L’Oreshnik era stato usato per la prima volta contro l’Ucraina nel novembre 2024 in un raid su Dnipro, e poi di nuovo il 9 gennaio nell’oblast occidentale di Leopoli.