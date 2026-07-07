Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026
ESTERIDonald TrumpGiorgia MeloniGoverno MeloniLibiaNATOPetrolio

Il piano di Meloni al vertice Nato con Trump: «Gelida? Di più». Il sospetto della trappola «come con Macron» e l’offerta sul petrolio in Libia

07 Luglio 2026 - 06:41 Giovanni Ruggiero
Giorgia Meloni e Donald Trump
Giorgia Meloni e Donald Trump
L'ultimo post di Trump sull'odine restrittivo per Meloni non sarebbe stato un attacco, secondo un alto funzionario della Casa Bianca, ma una sorta di complimento. Come ha intenzione di presentarsi la premier italiana al vertice Nato e la paura di un agguato, come già avvenuto in passato con il presidente francese
Google Preferred Site

Giorgia Meloni arriva al vertice Nato ad Ankara con una linea irremovibile: ignorare le provocazioni di Donald Trump e non concedere altre repliche pubbliche. «Adesso basta. Non intendo tornarci sopra», ha detto la premier al suo staff dopo l’ultimo attacco social del presidente Usa, questa volta segnato da toni sessisti, come racconta Francesco Bechis sul Messaggero. In Turchia, la premier «non sarà gelida, di più», mormorano nel suo staff a Marco Galluzzo del Corriere della Sera. La richiesta di un «ordine restrittivo» contro la premier, paragonata a quella riservata agli stalker, resta ancora senza risposta. A parlare per conto del governo sarà solo il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il vertice, per Roma, serve soprattutto a blindare gli obiettivi italiani, dal 2,8% del Pil già destinato alla Difesa fino alla richiesta di inserire nella dichiarazione finale una postura Nato che protegga anche il fianco Sud dell’Europa, non solo quello orientale.

Il tentativo di ricucire dalla Casa Bianca: «Era un complimento»

Mentre a Palazzo Chigi si predica il silenzio, da Washington filtra un segnale di distensione. Un alto funzionario dell’amministrazione Trump racconta a Paolo Mastrolilli di Repubblica che dentro la Casa Bianca c’è chi lavora per ricucire: «Dobbiamo assolutamente ricostruire il rapporto con Giorgia Meloni e ci stiamo lavorando. Il vertice Nato è l’occasione giusta, con qualche gesto formale, ma anche concreto». Non tutti però la pensano così: l’ala di Steve Bannon considera chiusa la partita con la premier italiana, accusata di «non essere mai stata davvero dalla loro parte» né un ponte reale tra Trump e l’Europa. La stessa fonte diplomatica avanza anche un’interpretazione singolare dell’ultimo post polemico del presidente, da leggere quasi come un complimento, «il modo del presidente di flirtare, rivendicare di essere attraente».

Il canale riservato tra Meloni e Jared Kushner

Accanto ai canali ufficiali resiste un dialogo più discreto. Meloni mantiene infatti un rapporto riservato e collaudato con Jared Kushner, genero di Trump e marito di Ivanka, ricostruisce il Corriere della Sera. Una consuetudine al confronto che va avanti da tempo e che, secondo il quotidiano, si sarebbe riattivata proprio a ridosso dell’ultimo scivolone social del presidente, permettendo alla premier di verificare che anche nello staff della Casa Bianca serpeggia irritazione per l’uscita del capo. Resta più complicato ricucire lo strappo personale, esploso dopo il video in cui Meloni rivendicava che «gli italiani e io stessa non imploriamo mai», risposta alle frasi di scherno arrivate dopo il G7 di Evian.

Ti potrebbe interessare

Perché a Palazzo Chigi si teme un agguato ad Ankara

È proprio il timore di un nuovo colpo personale a tenere sulle spine la delegazione italiana. La Stampa racconta di uno staff al lavoro per evitare incontri imbarazzanti tra i due leader, tavoli separati durante la cena di stasera, distanze studiate durante il summit di domani, l’opposto di quanto accaduto al G7. Il vero nervosismo, scrive il quotidiano, riguarda però un’altra ipotesi sussurrata tra ministri e diplomatici: che Trump possa pubblicare, come già fatto con Emmanuel Macron, gli screenshot dei messaggi privati scambiati con Meloni. Anche perché quella foto della premier con il dito puntato sul presidente americano sarebbe rimasta tatuata nella memora di Trump. Un affronto che non dimentica, anche perché quell’immagine ha dato gioco facile ai suoi avversari per provocarne l’ego smisurato. Un’eventualità che il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari liquida parlando di «deliri», mentre la premier, interpellata in passato su un episodio simile riguardante Macron, aveva risposto: «Non mi pare un modo serio di affrontare la politica internazionale».

Giorgia Meloni e il meme del ditino puntato con Donald Trump
Giorgia Meloni e il meme del ditino puntato con Donald Trump

La Libia come possibile contropartita tra Roma e Washington

Tra i gesti concreti per ricomporre la frattura, la Repubblica indica proprio la Libia. Secondo l’alto funzionario Usa, Washington starebbe valutando di affidare a Italia e Turchia un ruolo guida per stabilizzare il Paese nordafricano e sfruttarne le risorse, anche per rassicurare Eni, che teme di restare tagliata fuori mentre compagnie come ConocoPhillips e Chevron si muovono già sul terreno libico. A lavorare sul dossier, per conto della Casa Bianca, sarebbe il consigliere per Africa e Medio Oriente Massad Boulos, suocero di Tiffany Trump, impegnato a favorire la nascita di un governo unitario a Tripoli. Una contropartita che, ammette la stessa fonte, dovrà fare i conti con l’ala più intransigente dell’amministrazione, quella che alla vigilia del summit ha già avvertito che senza un’accelerazione sul 5% del Pil in Difesa «ci saranno conseguenze» anche per l’Italia.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Il sindaco di Panama ha nascosto gli AirTag negli aiuti umanitari per il Venezuela per vedere dove finisce davvero la beneficenza

2.

Perché Trump ha insultato di nuovo Giorgia Meloni, la Nato come bancomat Usa e l’ultimo attacco prima del vertice. La reazione del governo

3.

Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei Moretti cacciato da scuola: le pressioni degli altri genitori e le polemiche sul costo della retta

4.

Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme pubblicato sui social

5.

Cos’è il «restraining order», la misura citata da Trump contro Meloni: negli Usa tutela le vittime di stalking e molestie

leggi anche
Romelu Lukaku esulta dopo il quarto gol con gli Usa
SPORT

«Ribalta questo», il Belgio asfalta gli Usa con il graziato Balogun. Non basta la telefonata di Trump: «È la maledizione di Donald»

Di Giovanni Ruggiero
donald trump gianni infantino mondiali
SPORT

Mondiali, Trump conferma: «Ho parlato con Infantino per l’espulsione di Balogun». Il capo della Fifa si difende: «Organi indipendenti»

Di Matteo Revellino
Ceferin Uefa Infantino Fifa e Balogun
SPORT

Squalifica Balogun, Uefa contro Fifa: «Credibilità dei Mondiali compromessa». La protesta del Belgio: «Nessuna spiegazione ricevuta»

Di Matteo Revellino
trump-meloni-ordine-restrittivo-cosa-e
ESTERI

Cos’è il «restraining order», la misura citata da Trump contro Meloni: negli Usa tutela le vittime di stalking e molestie

Di Anna Clarissa Mendi
Paola Ferrari e Marco Tardelli
SPORT

La polemica su Paola Ferrari e Marco Tardelli, la frase sul caso Balogun-Trump che preoccupa la giornalista Rai: «Ti prendi la responsabilità» – Il video

Di Giovanni Ruggiero
Giorgia Meloni e Donald Trump
ESTERI

Perché Trump ha insultato di nuovo Giorgia Meloni, la Nato come bancomat Usa e l’ultimo attacco prima del vertice. La reazione del governo

Di Giovanni Ruggiero
balogun-sospesa-squalifica
SPORT

Colpo di scena ai Mondiali: la Fifa sospende la squalifica di Balogun prima di Usa-Belgio. Trump esulta

Di Ygnazia Cigna
Trump Meloni
ESTERI

Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme pubblicato sui social

Di Francesca Milano
trump-5-luglio-discorso-fuochi
ESTERI

Trump, il 4 luglio e il discorso di 40 minuti: «Siamo più ricchi e forti che mai». Poi lo show con i fuochi d’artificio: «Il più grande della storia» – Il video

Di Anna Clarissa Mendi
Trump Khamenei Iran funerali
ESTERI

Trump guarda i funerali di Khamenei, i negoziati sospesi e lo stupore per le lacrime in Iran: «Pensavo lo odiassero»

Di Simone Disegni