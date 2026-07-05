Colpo di scena ai Mondiali: la Fifa sospende la squalifica di Balogun prima di Usa-Belgio. Trump esulta

L'attaccante era stato espulso per un pestone a Muharemovic. Sospensione della sanzione per un anno e rientro immediato per la sfida di Seattle

L’attaccante degli Usa Folarin Balogun sarà disponibile per gli ottavi di finale contro il Belgio. La Commissione disciplinare della FIFA ha disposto una sospensione con condizionale per l’attaccante degli Stati Uniti, espulso con un cartellino rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia-Erzegovina. Decisione clamorosa che, di fatto, consente al giocatore di rientrare subito a disposizione per la sfida in programma a Seattle.

Sospensione per un periodo di prova di un anno

La sanzione, secondo quanto comunicato dalla FIFA, è stata sospesa per un periodo di prova di un anno, rendendo così immediatamente eleggibile l’attaccante per la gara successiva. Il provvedimento ha suscitato sorpresa nel panorama internazionale. La Fifa fa sapere che è stato applicato l’articolo 27 del Codice di disciplina, che prevede un periodo di sospensione della sanzione disciplinare da uno a quattro anni, durante i quali la recidiva riattiva la squalifica, più nuove sanzioni.

Perché Balogun era stato sospeso

Il capocannoniere degli Usa Folarin Balogun, 25enne, era stato espulso al 19′ del secondo tempo della partita contro la Bosnia, lo scorso primo luglio, per un fallo su Muharemovic. Si era trattato di un intervento cosiddetto «step on foot», ovvero un pestone. Da lì il cartellino rosso. Molti tifosi americani avevano protestato arrivando a chiedere a Trump di intervenire con una grazia.

La reazione di Trump

La decisione ha avuto ampia eco anche sul piano politico e mediatico. Il presidente Usa, Donald Trump ha commentato la notizia sul social Truth definendola «una grave ingiustizia» corretta dalla FIFA. «Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia», ha scritto. Anche la stampa belga ha reagito con stupore, sottolineando come il provvedimento arrivi alla vigilia di una sfida cruciale. «Colpo di scena prima di USA-Belgio: il fuoriclasse degli Stati Uniti potrà finalmente scendere in campo, nonostante il cartellino rosso!», ha scritto Le Soir, mentre Les Sports ha evidenziato le perplessità sulla possibilità stessa di un ricorso in questi termini da parte della nazionale americana.