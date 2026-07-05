Jannik Sinner agli ottavi di finale di Wimbledon: la sfida con Mochizuki. Quando gioca e dove vedere la partita

È il primo precedente tra il numero uno al mondo e il giapponese che ha battuto al terzo turno lo spagnolo Jodar

Per la quinta volta in carriera, Jannik Sinner ha strappato il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero 1 al mondo diventa così l’italiano che ha raggiunto per più volte la top 16 dello Slam londinese, insieme a Nicola Pietrangeli. Un altro traguardo storico per Sinner, che ormai non li conta più. Piuttosto, è soddisfatto per la vittoria al terzo turno contro Brooksby, arrivata in tre set (6-4, 6-3, 6-4). Per il suo 20° ottavo di finale Slam in carriera, l’altoatesino incrocerà la sorpresa di questo torneo: Shintaro Mochizuki. Il giapponese è partito dalle qualificazioni e ha battuto al terzo turno nientemeno che Rafa Jodar. Il match inizierà alle 17.20 sul campo centrale (orario stimato), al termine della partita tra Safiullin e Djokovic.

Chi è Mochizuki: nessun precedente con Sinner

Sono già sei le partite sull’erba di Wimbledon per il giapponese Shintaro Mochizuki. Il numero 151 del ranking mondiale, infatti, è partito dalle qualificazioni e ha superato Basing, Quinn e Jodar, perdendo un solo set, contro lo spagnolo. Mochizuki conosce molto bene l’erba di Wimbledon: nel 2019 ha vinto il torneo nella categoria juniores, di cui è stato anche numero 1 al mondo. Nel tabellone figuravano anche i giovanissimi Alcaraz, Rune e Arnaldi. Non ci sono però precedenti tra il giapponese e Jannik Sinner. L’ottavo di finale di Wimbledon sarà il primo incrocio tra i due.

Sinner-Mochizuki: dove vedere gli ottavi in tv e streaming

Il match tra Sinner e Mochizuki, così come tutte le partite di Wimbledon 2026, sarà trasmesso in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Al momento non è disponibile un’offerta in chiaro.