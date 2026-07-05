Jannik Sinner agli ottavi di finale di Wimbledon: la sfida con Mochizuki. Quando gioca e dove vedere la partita
Per la quinta volta in carriera, Jannik Sinner ha strappato il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero 1 al mondo diventa così l’italiano che ha raggiunto per più volte la top 16 dello Slam londinese, insieme a Nicola Pietrangeli. Un altro traguardo storico per Sinner, che ormai non li conta più. Piuttosto, è soddisfatto per la vittoria al terzo turno contro Brooksby, arrivata in tre set (6-4, 6-3, 6-4). Per il suo 20° ottavo di finale Slam in carriera, l’altoatesino incrocerà la sorpresa di questo torneo: Shintaro Mochizuki. Il giapponese è partito dalle qualificazioni e ha battuto al terzo turno nientemeno che Rafa Jodar. Il match inizierà alle 17.20 sul campo centrale (orario stimato), al termine della partita tra Safiullin e Djokovic.
Chi è Mochizuki: nessun precedente con Sinner
Sono già sei le partite sull’erba di Wimbledon per il giapponese Shintaro Mochizuki. Il numero 151 del ranking mondiale, infatti, è partito dalle qualificazioni e ha superato Basing, Quinn e Jodar, perdendo un solo set, contro lo spagnolo. Mochizuki conosce molto bene l’erba di Wimbledon: nel 2019 ha vinto il torneo nella categoria juniores, di cui è stato anche numero 1 al mondo. Nel tabellone figuravano anche i giovanissimi Alcaraz, Rune e Arnaldi. Non ci sono però precedenti tra il giapponese e Jannik Sinner. L’ottavo di finale di Wimbledon sarà il primo incrocio tra i due.
Sinner-Mochizuki: dove vedere gli ottavi in tv e streaming
Il match tra Sinner e Mochizuki, così come tutte le partite di Wimbledon 2026, sarà trasmesso in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Al momento non è disponibile un’offerta in chiaro.